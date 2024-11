Taverna perde un altro angioletto: bambina di 9 anni muore durante il viaggio verso il Gaslini di Genova

Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità di Taverna, piccolo borgo della provincia di Catanzaro.

Giorgia Grande, una bambina di soli 9 anni, è deceduta durante un viaggio verso l’Ospedale Gaslini di Genova, dove avrebbe dovuto effettuare una visita medica di controllo.

Il dramma si è consumato questa mattina, quando la piccola, in viaggio con la mamma Barbara, il papà Agostino e la sorella maggiore Chiara, ha accusato un malore improvviso durante una sosta in autogrill.

Nonostante i tempestivi soccorsi e l’intervento del personale sanitario, per Giorgia non c’è stato nulla da fare.

La bambina era in cura per un’infezione batterica contratta tempo fa, che aveva reso necessario un percorso medico complesso.

Il viaggio verso il noto ospedale pediatrico di Genova rappresentava una tappa cruciale nel suo iter di cure, ma un destino crudele ha posto fine alla sua giovane vita.

Una comunità in lutto

Taverna, già segnata pochi giorni fa dalla perdita del giovane Mattia Scumaci, si trova ancora una volta a fare i conti con un dolore immenso.

La notizia della scomparsa di Giorgia ha lasciato senza parole gli abitanti del paese, che si sono immediatamente stretti attorno alla famiglia Grande, visibilmente provata da questa tragedia inaspettata.

La scuola frequentata da Giorgia ha annunciato iniziative per ricordare la piccola, descritta dai suoi insegnanti come una bambina solare e piena di vita.

Anche il Comune di Taverna ha espresso vicinanza alla famiglia con un messaggio di cordoglio.

L’appello della comunità

Di fronte a una perdita così tragica, i residenti si interrogano sulle difficoltà che le famiglie affrontano quando si tratta di viaggi lunghi per cure mediche.

Molti auspicano che si investa maggiormente nella sanità locale per garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità senza dover affrontare lunghi trasferimenti.

La morte di Giorgia Grande rimarrà una ferita aperta per Taverna, una comunità che, nonostante il dolore, cercherà di trovare la forza per andare avanti e sostenere la famiglia nel difficile cammino del lutto.