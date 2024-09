Taverna, uomo ingoia uno stecchino: interviene l'elisoccorso

Taverna, ingoia uno stecchino che si mette di traverso: intervento d'urgenza con l'elisoccorso

TAVERNA (CZ) - Un episodio che poteva avere conseguenze drammatiche si è verificato nel pomeriggio di ieri a Villaggio Mancuso, nella Sila Piccola. Un uomo è stato soccorso d'urgenza dopo aver accidentalmente ingerito uno stecchino mentre stava mangiando. Il frammento di legno si è fermato nella gola, causando immediati problemi respiratori.

L'intervento dell'elisoccorso è stato richiesto subito dopo la chiamata di emergenza al 118. Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza e i sanitari che hanno prestato le prime cure. L'uomo è stato successivamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti necessari.

Cosa fare in caso di ingestione accidentale di corpi estranei?

In situazioni come questa, è fondamentale mantenere la calma e chiamare immediatamente i soccorso. Evitare di tentare di rimuovere il corpo estraneo autonomamente, poiché ciò potrebbe peggiorare la situazione.

Villaggio Mancuso: un luogo di relax ma anche di attenzione

Villaggio Mancuso è una rinomata località turistica immersa nella natura della Sila Piccola, spesso meta di turisti e residenti in cerca di relax. Tuttavia, anche in luoghi tranquilli, è importante prestare attenzione durante i pasti, specialmente quando si utilizzano strumenti come stecchini o spiedini.

Conclusioni

L'episodio accaduto a Taverna ricorda quanto sia importante la prontezza degli interventi di emergenza in situazioni critiche. Fortunatamente, grazie alla rapidità dell'elisoccorso e all'efficienza del personale sanitario, l'uomo è stato soccorso tempestivamente.