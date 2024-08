Temporale a Enna, ospiti piscina soccorsi dai Vvf

Un metro d'acqua in strada antistante, struttura chiusa sul posto anche i volontari della Protezione civile di Enna.

Enna, AGO. - Dopo cento giorni di siccità, la pioggia è finalmente tornata a bagnare la città di Enna, provocando però non pochi disagi. Il violento temporale che si è abbattuto sulla città ha causato l'allagamento di diverse zone, tra cui una piscina locale dove gli ospiti hanno dovuto essere soccorsi dai vigili del fuoco. La strada antistante alla struttura si è riempita con un metro d'acqua, costringendo alla chiusura temporanea dell'impianto.

Dettagli dell'intervento

L'allagamento ha richiesto l'intervento immediato dei pompieri, che hanno tratto in salvo gli ospiti bloccati all'interno della piscina. Sul luogo sono giunti anche i volontari della Protezione Civile di Enna, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

Un fenomeno inatteso

Il temporale ha colto tutti di sorpresa, soprattutto considerando la lunga siccità che aveva colpito la regione. Enna non vedeva una goccia di pioggia da cento giorni, eccezion fatta per una breve precipitazione due giorni fa. Anche Pergusa, dove il lago si era prosciugato completamente, ha finalmente ricevuto la sua prima pioggia.

Conseguenze e previsioni

La forte pioggia ha evidenziato le criticità delle infrastrutture cittadine di fronte a fenomeni meteorologici estremi. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normalità il più rapidamente possibile e stanno monitorando le condizioni meteo per prevenire ulteriori disagi.

Questo evento mette in luce la necessità di essere preparati a fronteggiare eventi climatici estremi, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti. La cooperazione tra vigili del fuoco e Protezione Civile è stata fondamentale per gestire l'emergenza, garantendo la sicurezza degli ospiti della piscina e minimizzando i danni.