Tennis. Jannik Sinner in finale a Cincinnati: un traguardo storico per l'Italia

CINCINNATI, 19 AGOSTO 2024 — Jannik Sinner ha conquistato un posto in finale al Masters 1000 di Cincinnati, segnando un traguardo storico come il primo italiano a raggiungere questo livello nel prestigioso torneo.

Il cammino di Sinner verso la finale è stato tutt'altro che semplice, affrontando e superando una dura sfida contro il tedesco Alexander Zverev in una semifinale mozzafiato.

In un incontro pieno di intensità e dramma, Sinner ha prevalso su Zverev in tre set combattuti, vincendo 7-6 (11-9), 5-7, 7-6.

La partita, durata quasi tre ore, è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni, con Sinner che ha salvato due set point nel tie-break del primo set e ha lottato anche contro un'interruzione per pioggia che ha fermato il gioco quando era in vantaggio per 3-2.

Questa vittoria segna la quinta apparizione di Sinner in una finale di Masters 1000 e la seconda di quest'anno, dopo il trionfo a Miami all'inizio della stagione.

Riflettendo sulla partita, Sinner ha riconosciuto le difficoltà affrontate: «È stata una partita dura ed emozionante. Abbiamo giocato in condizioni diverse—sole, pioggia e poi sotto le luci di notte. C'era molta tensione per entrambi. Sono molto contento della mia prestazione e felice di essere in finale.»

La vittoria contro Zverev è stata particolarmente significativa per Sinner, che era riuscito a battere il tedesco solo una volta nei cinque precedenti incontri, con l'unica vittoria avvenuta al Roland-Garros nel 2020.

Nonostante le difficoltà, la resilienza di Sinner è emersa con forza, rimanendo mentalmente solido per tutta la durata del match.

Mentre Sinner si prepara per la finale contro l'americano Frances Tiafoe, è consapevole dell'importanza di mantenere la forma fisica, specialmente con l'imminente inizio degli US Open.

«Se voglio vincere le partite importanti, devo restare in ottima forma. Oggi sono rimasto mentalmente forte, e ne sono orgoglioso. È stata una grande partita per prepararsi agli US Open,» ha aggiunto Sinner.

Tiafoe, che affronterà Sinner in finale, ha conquistato il suo posto sconfiggendo il danese Holger Rune in un'altra semifinale avvincente.

La rimonta di Tiafoe, che era sotto 2-5 nel terzo set e ha salvato due match point, ha dimostrato la sua determinazione, assicurandosi una vittoria per 4-6, 6-1, 7-6 (7-4).

Questa sarà la prima finale di Masters 1000 per Tiafoe, che affronterà il numero uno del mondo.

Mentre Sinner guarda avanti alla finale, rimane concentrato sul compito da svolgere, desideroso di aggiungere un altro titolo di Masters 1000 alla sua crescente lista di successi.

La finale si preannuncia come uno scontro avvincente tra due delle stelle emergenti del tennis mondiale.