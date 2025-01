Tennis, Sinner conferma agli AO di essere il più forte

Il nr 1 al mondo bissa il successo dello scorso anno vincendo gli AO

Jannick Sinner è il più forte al mondo. Sul cemento non ce n’è per nessuno. Si può così sintetizzare l’esito della finale degli AO a Melbourne.

L’italiano ha dimostrato fin dal primo set di voler confermarsi concedendo poco o nulla al tedesco Zverev, nr 2 nel ranking mondiale.

Una partita perfetta nella quale l’altoatesino ha dimostrato la solita freddezza nei momenti più difficili a conferma del fatto che quando è sotto pressione si stimola ancor di più.

Precisione e velocità nel colpie, anticipo nelle risposte al servizio del tedesco, una tattica perfetta e pochissimi errori gratuiti.

Tutto questo è stato Jannick Sinner nella sua seconda finale consecutiva agli Australian Open.

Era evidente che rispetto allo scorso anno l’italiano abbia avuto maggiori pressioni perché confermarsi non è mai facile per nessuno ma la maggiore superiorità dell’italiano e la forza fisica e mentale hanno dato ragione al nr. 1 che con la vittoria del primo Slam stagionale aumenta i punti di vantaggio in classifica sugli inseguitori.

La finale è stata equilibrata solo nel secondo set nel quale non ci sono stati break e che si è quindi concluso al tie-break che Sinner si è aggiudicato con il risultato di 7 punti a 4.

Il primo e il terzo set hanno avuto lo stesso epilogo grazie al break che Sinner ha capitalizzato fino al termine.

Zverev pur cercando di controbattere colpo su colpo ha dimostrato di non essere al livello dell’italiano che ha meritato ampiamente la vittoria.

Esito dunque mai messo in discussione come lo stesso tedesco ha ammesso nel corso della premiazione finale.

Con la vittoria a Melbourne Sinner si aggiudica il suo terzo major nel circuito dopo gli AO e gli US Open dello scorso anno.

Risultato finale 6-3 7-6 6-3

Doppio maschile

La coppia Bolelli-Vavassori non emula purtroppo il connazionale Sinner perdendo per il secondo anno consecutivo la finale degli AO contro la coppia Heliovaara-Patten al termine di tre set.

Il match è stato molto equilibrato, soprattutto il primo set che gli italiani si sono aggiudicati al termine di un tie-break che sembrava non finisse mai, 18-16 i punti che hanno permesso agli italiani di partire con il piede giusto. Nel secondo set invece che gli italiani hanno perso sempre al tie-break con il punteggio di 7 punti a 5.

Al terzo e decisivo set è apparso evidente il calo psicologico della coppia italiana che in svantaggio di 4 game a 0 han poi perso 6-3.

Risultato finale 6-7 7-6 6-3 per Heliovaara-Patten

Maurizio Martino