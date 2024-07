Tennis, Sinner si ferma ai quarti . La Paolini approda in semifinale

Buone e cattive notizie dal prestigioso torneo londinese

Jannick Sinner non ce l’ha fatta. Si è fermato ai quarti nel prestigioso torneo londinese, terzo grande slam della stagion, sconfitto dal russo Medvedev.

L’altoatesino è stato molto condizionato dal malore accusato al termine del secondo set. Si è trattato di un match molto combattuto conclusosi al quinto set al termine di una vera e propria battaglia di colpi.

Il russo era in perfetta forma fisica e questo alla lunga lo ha avvantaggiato. Diversi infatti gli errori da parte del nr uno al mondo specie al termine di scambi lunghi.

Altalena di emozioni nel corso della gara con Sinner che ha vinto il primo set al tie-break per poi perdere il secondo e il terzo. L’italiano non si dava per vinto aggiudicandosi il quarto con un netto 6-2.

All’ultimo e decisivo set Sinner è apparso molto affaticato probabilmente anche a causa del malore accusato che aveva richiesto l’intervento del medico. Dopo poco meno di 4 ore di gioco Medvedev si è aggiudicato il set decisivo con il punteggio di 6-3. Risultato finale 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3.

Oggi in campo l’altro italiano impegnato nei quarti di finale sull’erba londinese, Lorenzo Musetti che affronterà lo statunitense Fritz.

Nel tabellone femminile Jasmine Paolini riesce ad approdare in semifinale sconfiggendo per 2 set a zero la statunitense Navarro. Non c’è stata partita, netta la superiorità dell’italiana che si è aggiudicata il match con il punteggio di 6-2 6-1





Maurizio Martino