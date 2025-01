Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 10 gennaio 2025

TORNEO GIOVANILE A CAGLIARI: AL MEMORIAL MASSIMO ATZENI TENNISTAVOLO SASSARI E MURAVERA TT SBANCANO

Undici società, 62 atleti, 106 iscrizioni complessive. Questi i numeri fatti registrare al Palatennistavolo di Cagliari in occasione del secondo appuntamento stagionale riservato ai settori giovanili. Un bel raduno quello organizzato dalla Marcozzi Cagliari che ha visto in prima fila sia il neo consigliere federale Raffaele Curcio, sia il presidente della società Azzurra Giovanni Pomata nel rendere l’atmosfera ancor più calorosa nel ricordo del pongista Massimo Atzeni a poco più di cinque anni dalla sua scomparsa. Di lui sono state ricordate le sue qualità umane, la passione per la disciplina, il carattere socievole che gli permetteva di relazionarsi con tutti, compresi i più giovani che vedeva come punti fermi per dare continuità al movimento.

E i piccoli d’oggi ci sono andati sotto con l’impegno profuso nell’impianto di Mulinu Becciu, anche se tirando le somme, a monopolizzare le classifiche sono stati il Tennistavolo Sassari e il Muravera TT con dieci podi complessivi su dodici disponibili. Del team turritano presieduto da Marcello Cilloco, Federico Casula è davanti a tutti sia nell’under 13, sia nell’under 15. Un’altra doppietta arriva dal settore femminile con Marialaura Mura, prima nell’under 17 e nell’under 19. Mattia Carrus è stato il sassarino più piccolo a vincere, nell’under 11. Stesso bottino per il club sarrabese diretto da Luciano Saiu che ipoteca i podi dell’under 19 e under 21 con Antonio Costa e Simone Cagna nell’ordine. Claudia Melis, Anna Dessì e Michela Mura sono invece invincibili rispettivamente nell’under 13, under 15 e under 21. Completano la scheda dei podi Elena Pili (Muraverese) e Luca Broccia (TT Guspini).

L’ultima competizione in calendario, valevole, come le precedenti, anche per stilare le graduatorie di qualificazione al Criterium Giovanile Nazionale, è prevista il prossimo 2 febbraio a Muravera.

UNDER 11 FEMMINILE

Sfida secca che equivale ad una stracittadina: Elena Pili della Muraverese infligge un 3-0 a Beatrice Zedda del Muravera TT.

UNDER 11 MASCHILE

I sei partecipanti vengono suddivisi in due gironi vinti rispettivamente dalla testa di serie n. 1 Luca Calamida (Marcozzi) e Mattia Carrus (n. 2) del Tennistavolo Sassari, noto per essere stato selezionato dal tecnico regionale Francesca Saiu al Ping Poing Kids 2024 in Umbria. Ed è proprio lo junior di stanza nel capo di sopra ad imporsi successivamente nel tabellone superando in tre set proprio il favorito locale. Podio più piccolo per Leonardo Concu (Muraverese) e Giovanni Arisci (La Saetta Quartu).

UNDER 13 FEMMINILE

In nove si contendono la competizione ma c’è un piccolo colpo di scena perché la favorita Anna Dessì (Muravera TT) cede in semifinale ad Elena Kuznetsova (Quattro Mori Cagliari, testa di serie n. 2). Alla figlia d’arte, però, il colpaccio serve a poco perché in finale deve fare i conti con un’altra Muraverinas, Claudia Melis (favorita n. 3), che si impone per 3-1.

La vincitrice sarrabese in precedenza aveva regolato Alice Maria Meloni (Quattro Mori). Comparsata in tabellone pure per Arianna Rassu (Tennistavolo Sassari) e Federica Marongiu (Tennistavolo Quartu)

UNDER 13 MASCHILE

Pronostici rispettati in pieno in con i primi tre favoriti nella parte alta della classifica finale. Federico Casula procede spedito nella sua missione conquistatrice vincendo sempre 3-0 fino allo scontro decisivo, quando incrocia il suo amico e compagno di allenamenti Nicola Cilloco. E in quel caso le nozioni intraprese lasciano il tempo che trovano perché i due, conoscendosi a menadito, provano qualsiasi cosa per sorprendere l’avversario. Ne esce fuori un duello tiratissimo che si conclude ai vantaggi della bella.

Nel suo percorso vincente, Casula ha ragione di Armando Casti del TT Guspini, mentre Cilloco liquida in quattro parziali la promessa del Tennistavolo Quartu Marco Orani. Si affacciano nel tabellone Francesco Mucelli (Sporting Lanusei), Davide Pinna (Tennistavolo Quartu).

UNDER 15 FEMMINILE

Nove i nomi che compaiono nella lista delle partecipanti. Anna Dessì, Claudia Melis (Muravera TT) e Elisa Floris (La Saetta Quartu) vincono i loro rispettivi gironi.

Ma arriva l’ora del riscatto per Anna che trovandosi nuovamente in difficoltà contro Elena Kuznetsova (Quattro Mori Cagliari), in semifinale riesce a ribaltare lo 0-2 dopo aver rischiato davvero grosso. Una volta approdata in finale non esita a confermare la sua superiorità anche nei confronti di Claudia Melis (Muravera TT) che si era fatta largo superando in quattro set Elisa Floris. In tabellone si fanno notare anche Elisa Aramu (Torrellas Capoterra) e Alice Maria Meloni (Quattro Mori Cagliari).

UNDER 15 MASCHILE

La seconda incoronazione di Federico Casula giunge nuovamente in seguito ad un doppio conflitto civile in seno alla sua società. Dopo la doverosa scrematura con ben ventidue partecipanti, il tabellone delle semifinali è a senso unico con soli adepti del Tennistavolo Sassari. Stavolta al vincitore sono sufficienti quattro parziali per tenere a debita distanza il pur bravo Edoardo Ian Eremita. Prima di lui è rimasto con un pugno di mosche l’altro compagno Simone Demontis, mentre Eremita guadagnava la finalissima dominando Nicola Cilloco. Nei quarti Casula aveva estromesso Varis Lai (Azzurra), Eremita invece è dovuto ricorrere al quinto parziale per eliminare l’ogliastrino Alessandro Sale (Sporting Lanusei).

Presenti tra i primi otto Samuele Sotgiu (Marcozzi) e Marco Orani (Tennistavolo Quartu)

UNDER 17 FEMMINILE

Con tre sole iscritte si fa in un attimo a comporre il mini girone dove si mette in luce Marialaura Mura (Tennistavolo Sassari) che batte sia Sara Floris (La Saetta), sia Elisa Aramu (Torrellas Capoterra), giunta terza.

UNDER 17 MASCHILE

La posta in palio interessa 19 iscritti ma il grande favorito è Luca Broccia del TT Guspini che non si fa pregare per prendersi i meriti germinati sul campo. La sua cavalcata imperiosa non prevede sbavature: nessun set concesso, neppure a Edoardo Ian Eremita (Tennistavolo Sassari) che si presenta alla resa dei conti dopo l’ennesimo derby tra compagni: stavolta a rimetterci in semifinale è Simone Demontis.

Il medio campidanese, nel suo percorso lineare, ha fatto fuori Mattia Cabitza (Marcozzi) ai quarti e l’altro portacolori cagliaritano Samuele Sotgiu nella penultima fatica. Tra i primi otto troviamo Stefano Ganau (Tennistavolo Sassari), battuto da Eremita e poi Alessandro Sale (Sporting Lanusei), Alberto Piras (Muraverese).

UNDER 19 FEMMINILE

Originariamente le iscritte erano due, poi Alessandra Stori (Muravera TT) si ritira e coglie il successo senza giocare la già menzionata Marialaura Mura.

UNDER 19 MASCHILE

Nei quattro gironi preliminari che racchiudono tredici adesioni si fanno largo Alessandro Costa (Muravera), Elia Licciardi (Tennistavolo Sassari), Emanuele Cuboni (Muravera TT) e Manuel Broccia (Tennistavolo Guspini). Cioè le prime quattro teste di serie.

Ma le statistiche dicono che il ligure si trova in pole position perché possiede 1500 punti in più rispetto al suo più vicino antagonista. Valori che si notano nel tabellone ad eliminazione diretta dove il Costa non fa sconti a Christian Liscia (Tennistavolo Guspini) ma deve fare gli straordinari per recuperare due set di svantaggio nei confronti di Manuel Broccia (Tennistavolo Guspini), mentre in finale gliene bastano tre per battere Licciardi.

L’altro finalista si è invece guadagnato la piazza d’onore sconfiggendo Luca Broccia (Tennistavolo Guspini) e recuperando lo 0-2 inflittogli da Cuboni, nell’ennesima tenzone tra lanuseini in questi ultimi anni. Brevissime apparizioni in tabellone per Alexander Evans (Tennistavolo Sassari) e Alberto Piras (Muraverese).

UNDER 21 FEMMINILE

Due sole contendenti e perdipiù della stessa scuderia. Prevale Michela Mura (Muravera TT) su Martina Tirrito in tre set.

UNDER 21 MASCHILE

A questa competizione si iscrive il biellese in forza al Muravera TT Simone Cagna che vanta un curriculum di gran lunga superiore rispetto ai suoi nove avversari. Ma il suo immediato inseguitore, Alessandro Costa, della sua stessa fazione, non si mette scrupoli nel dargli filo da torcere nella finale dove il piemontese si impone al quinto parziale con appena due punti di vantaggio. In precedenza pura ordinarietà per lui nel superare Elia Licciardi (Tennistavolo Sassari). Come del resto Costa nei confronti del suo compagno Emanuele Cuboni. Due pongisti guspinesi superano la prima fase ma vengono subito eliminati: Christian Liscia e Manuel Broccia.

A1: IL TENNISTAVOLO NORBELLO FEMMINILE ANCORA PRIMO

In A1 femminile tiene la posizione di testa il Tennistavolo Norbello con un punto di vantaggio nei confronti del Castel Goffredo, detentore dello scudetto 2024. La formazione allenata da Olga Dzelinska è andata a vincere sul campo del Muravera TT, l’unica squadra, all’andata, che non ha concesso l’intera posta al club dell’alto Oristanese. Questa volta però con la ceca Hana Matelova, assente all’esordio in campionato, le ospiti sono riuscite a garantirsi due punti. Ana Tofant aveva sbloccato il risultato e Tan Wenling l’ha portato a termine. Ancora imbattuta la giocatrice di casa Olga Vorobeva che batte sia Tofant, sia l’italo cinese. Solo applausi e incoraggiamenti per Olga Vishnyakova e Valentina Roncallo.

Con la testa proiettata verso i quarti di finale della Champions League, i Quattro Mori Cagliari non schierano la formazione titolare in casa del TT Südtirol e la sconfitta si fa prevedibile. L’unica che va a punto è Miriam Carnovale, mentre Arianna Barani si fa valere ma cede al quinto set a Debora Vivarelli. Giornata da dimenticare per la romena Tania Plaian attesa trepidantemente nella versione Coppa.

Nel giorno della Befana, colleziona una nuova sconfitta casalinga il Tennistavolo Sassari proprio a discapito del Castel Goffredo che in virtù di questi due punti si era ritrovato momentaneamente solitario in testa. La squadra locale aveva provato a contrastare le scudettate con la portoghese Tatiana Garnova, l’italo russa Elena Rozanova e la nigeriana Fatimo Bello: nessuna di loro è andata a punti.

Sabato 11 gennaio 2025 sarà il turno dei maschi, col derby tra Tennistavolo Sassari e Tennistavolo Norbello. Ma soprattutto il big match tra la capolista Apuania Carrara e la vice Marcozzi Cagliari.

SERIE C MASTER: IL PUNTO DOPO DUE CONCENTRAMENTI SU TRE

Nel girone A della serie C master, dopo quattro giornate incomplete, a guidare la classifica a punteggio pieno c’è Il Cancello Alghero che ha organizzato il secondo dei tre concentramenti previsti. Nessun problema per il trio composto da Marco Tiloca, Carmine Niolu e Emilio Albero, imprendibili sia nei singolari, sia nei doppi. Nel primo impegno sono caduti nella trappola catalana i giocatori del Guilcier Ghilarza Iskra (composta da Nicola Cuccureddu e Alessandro Faedda) che stazionano in vetta con gli stessi punti dei padroni di casa; ma hanno una partita in più. Stessa sorte per i coraggiosi adepti del Tennistavolo Paulilatino con Ignazio Piras, Carlo Maulu.

In compenso l’Iskra si è consolato prendendo le misure al Master Olbia (Antonio Trubbas e Pier Paolo Melis) e al GS TT Alghero (Massimiliano Salis e Salvatore Zinchiri). Le due sconfitte stazionano comunque in terza posizione: gli algheresi si impongono di misura sul Paulilatino grazie all’innesto del duo Salvatore Motzo-Efisio Pisano che si aggiunge a Zinchiri. Il team gallurese, che esibisce pure Antonio Rossi, ha invece la meglio sul Paulilatino B schieratosi col presidente Pasqualino Putzolu e Giuseppe Mellai. Gli stessi soccombono nel derby del Guilcier contro un Ghilarza Bureco che si aggiudica il primo successo stagionale: i meriti sono di Adolfo Simbula e Pierpaolo Cubadde.

A Capoterra si disputano quattro incontri del girone B.

A punteggio pieno guidano la classifica Tennistavolo Decimomannu e Marcozzi Master. La prima, col trio Marco Saiu, Antonello Mei e Francesco Mela, ottiene il suo bottino proprio con le due formazioni della società di casa, il Torrellas. La prima a soccombere è la formazione Gialla con il presidente Celestino Pusceddu e Antonello Migliaccio. Poi si arrende pure la Blu di Antonio Cingolani e Felice Daniele La Piana.

La Marcozzi, con Gianluca De Vita, Giuseppe Lepori e Giuseppe Rossi, prevale sul TT Carbonia sceso in campo con Luciano Macrì e Marco Ibba. Più combattuta è stata la battuta d’arresto sulcitana contro la Torrellas Gialla: il risultato finale di 3-2 premia i locali che fanno la differenza con un doppio terminato col minimo scarto, alla bella.

Il prossimo appuntamento, con i concentramenti finali della regular season, è fissato per il 2 febbraio 2025.

PROSSIMO WEEK END CON I CAMPIONATI

Tra l’11 e il 12 gennaio 2025 cominciano i gironi di ritorno dei campionati nazionali di serie A2, B1, B2 e C1 maschile.

Stessa situazione per i campionati regionali di serie C2, D1/A, D1/B, e D2/A. Orari, risultati e classifiche sui portali risultati dei siti www.fitet.org e www.fitesardegna.org .