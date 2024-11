Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 7 novembre 2024

DI NUOVO GLI STAGE GIOVANILI: SI COMINCIA DA SASSARI

Si rimette in moto anche il settore tecnico regionale della FITeT, diretto da Francesca Saiu, chiamata a barcamenarsi tra le inesauribili date di un calendario agonistico che non dà respiro. Approfittando del torneo giovanile di Nulvi, il Comitato sardo diretto dal riconfermato presidente Simone Carrucciu ha dato volentieri l’ok allo svolgimento di uno stage di due giorni, organizzato nell’impianto sportivo in cui opera la società Tennistavolo Sassari che attualmente può vantare un vivaio floridissimo, soprattutto maschile, capace di mettersi in mostra costantemente nelle manifestazioni regionali.

Un fermento di tali proporzioni non è passato inosservato agli occhi del tecnico regionale che si è recata in Corso Cossiga in compagnia di Nicola Pisanu, non più in versione sparring ma promosso a collaboratore tecnico della FITeT nell’ambito di un progetto nazionale rivolto ai giovani tecnici e alla loro crescita professionale. Durante le tre sessioni di allenamenti in Corso Cossiga, Saiu ha familiarizzato con Elena Rozanova e Marco Del Fabbro allenatori che seguono i piccoli pongisti del club, cui si sono aggiunti anche piccoli provenienti da Alghero e Nulvi.

“E’ sempre un piacere venire a Sassari – dichiara Francesca Saiu – dove ci accolgono con tanta premura ed entusiasmo facendoci sentire a casa con la loro disponibilità. I ragazzi, più o meno, li conosco tutti. Abbiamo improntato il lavoro su quelle che secondo me sono le loro maggiori lacune e cioè sul come muovere i piedi. Quindi ci siamo dedicati prevalentemente al cesto, e al footworking con e senza pallina. Ho avuto la fortuna di avvalermi dell’aiuto anche degli sparring di alto livello messi a disposizione dal Tennistavolo Sassari come la giocatrice di A1 Fatimo Bello e il suo connazionale nigeriano Ganyu Ashimyu. Spero come sempre che ciò che abbiamo detto o fatto sia servito ai ragazzi perché sentire qualcosa di nuovo, ma anche le nozioni trite e ritrite negli allenamenti quotidiani, se ribadite da una persona esterna, le valorizza e le fortifica maggiormente. Mi sono trovata abbastanza in linea con i due tecnici del Tennistavolo Sassari sia nelle idee e di conseguenza sia sul come portare avanti l’allenamento e il loro percorso tecnico. Si spera che i ragazzi arrivino pronti per gli imminenti appuntamenti che li attendono”.

I VERDETTI DEL PRIMO TORNEO GIOVANILE DISPUTATO A NULVI

Hanno risposto all’appello una sessantina di atleti, gran parte di loro per nulla scoraggiati dalla trasferta particolarmente lunga in Anglona. E così la società Santa Tecla Nulvi si è trovata prontissima con il primo torneo giovanile regionale, trasformando il palazzetto dello sport di via Roma in piccole aree attrezzate dove si sono contati in tutto otto tavoli.

Una giornata particolarmente briosa quella vissuta nella giornata di Ognissanti che ha coinvolto tanti dirigenti e genitori accorsi per non perdersi un appuntamento che prova quanto il lavoro in palestra dell’ultimo bimestre abbia saputo produrre frutti più o meno aspettati. Apprezzata come sempre l’ospitalità riservata dal sodalizio presieduto da Francesco Maria Zentile, riconfermato consigliere federale nella recente assemblea elettiva FITeT Sardegna. Quella nulvese è ormai una realtà consolidata anche nel panorama nazionale contrassegnata dalle costanti ambizioni. L’attuale primo posto in A2 maschile ne è una conseguenza.

Quanto agli audaci virgulti messisi in mostra durante la giornata, ci sono quelli che hanno realizzato delle doppiette, tutti tesserati col Tennistavolo Sassari. Federico Casula primeggia nell’under 13 e nell’under 15 maschile. Il suo compagno Elia Licciardi lo emula nell’under 19 e nell’under 21. Sul fronte femminile è invece Laura Alba Pinna a sfoderare la duplice vittoria nell’under 17 e under 19.

Completano la lista dei vincitori Luca Calamida (Marcozzi) nell’under 11 maschile, Luca Broccia (TT Guspini) nell’under 17, Emma Useli (Muravera TT) nell’under 11 femminile, Elèna Kuznetsova (Quattro Mori Cagliari) nell’under 13 e Anna Dessì (Muravera TT) nell’under 15.

UNDER 11 FEMMINILE

Due sole iscritte danno vita ad un confronto all’interno della stessa società. Prevale Emma Useli del Muravera TT che in quattro set si impone su Beatrice Zedda.

UNDER 11 MASCHILE

Un girone a quattro per verificare chi sta intraprendendo la strada migliore nell’approccio con la materia racchettara. I primi sorrisi compiaciuti vengono rivolti al piccolo marcozziano Luca Calamida che vince tutti e tre i confronti. Il più complesso è stato contro il pongista della Muraverese Leonardo Concu che l’ha impegnato fino al quinto parziale. E non a caso lo junior sarrabese si è poi classificato alle sue spalle. Più indietro Nicola Maria Manca (La Saetta) e Mario Colombo (Tennistavolo Sassari).

UNDER 13 FEMMINILE

Dopo una prima frase dove le nove iscritte sono state distribuite in tre gironi, le più accreditate non si sono nascoste: Anna Dessì del Muravera TT, partita come favorita, inseguita dalla guspinese Elèna Kuznetsova (Quattro Mori Cagliari) e dall’altra sarrabese compagna di squadra Claudia Melis (Muravera TT). Ogni tanto un colpo di scena non guasta e stavolta la figlia d’arte di sangue russo sovverte il pronostico superando in finale Dessì in tre set. Ad onor del vero più che in finale le difficoltà Elèna le ha incontrate nell’incontro precedente quando è dovuta ricorrere al quinto set per sbarazzarsi di Claudia Melis in un incontro dove il divario è stato di soli quattro punti. Anna aveva invece superato agevolmente Alice Maria Meloni (Tennistavolo Guspini). Alla fase eliminatoria hanno partecipato pure Arianna Rassu (Tennistavolo Sassari) e Maele Pisanu (Santa Tecla Nulvi).

UNDER 13 MASCHILE

Si entra nella doppia fascia in cui detta legge il turritano Federico Casula. La prima fase viene suddivisa in due gironi da quattro giocatori che vedono vincenti due sassarini: lo stesso Federico e il suo compagno di centinaia avventure Nicola Cilloco. La loro superiorità si denota anche nel tabellone con Casula che in finale batte il suo compagnetto in tre set, dopo aver estromesso Nicola Orani del Tennistavolo Quartu. Cilloco si era invece fatto avanti dominando Francesco Mucelli dello Sporting Lanusei.

UNDER 15 FEMMINILE

In questo caso la villaputzese del Muravera TT Anna Dessì non perdona e rispetta il suo ruolo di atleta da battere respingendo qualsiasi assalto. Delle otto avversarie la più ostica resta Eléna Kuznetsova che incontra ed elimina in semifinale dopo quattro set.

Poi la finale si trasforma in una tenzone familiare dove la sua compagna Claudia Melis, che in precedenza aveva battuto Elisa Aramu (Torrellas) e Alice Maria Meloni (Quattro Mori), viene superata in tre set. Nei quarti è approdata anche Elisa Floris (La Saetta).

UNDER 15 MASCHILE

Adesioni che superano la media: venti partecipanti non sono pochi ma anche in questo caso, scorrendo la graduatoria delle teste di serie, si preannuncia un’egemonia sassarese con i soliti bimbi tecnicamente attrezzati come nell’ordine Federico Casula, Edoardo Ian Eremita, Nicola Cilloco. E il tabellone finale non riserva nessuna sorpresa con la finale derby che sorride a Federico, implacabile anche su Edoardo Ian (che fino a quel momento non aveva subito neppure un set), rendendolo addirittura improduttivo. Se ha lasciato un vuoto enorme con il finalista, figuriamoci cosa ha combinato il vincitore con gli altri avversari: elimina ai quarti il suo compagno Stefano Ganau e in semifinale Samuele Sotgiu della Marcozzi. Eremita si è invece disfatto del lanuseino Alessandro Sale (Sporting) e del suo compagno di società Nicola Cilloco. Si sono spinti fino ai quarti Simone Demontis (Tennistavolo Sassari) e Marco Orani (Tennistavolo Quartu).

UNDER 17 FEMMINILE

Nel tutte contro tutte Laura Alba Pinna del Tennistavolo Sassari non conosce rivali battendo nell’ordine la sua compagna Marialaura Mura (classificatasi seconda), Sara Floris de La Saetta Quartu (l’unica a strapparle un set, ma giunta terza), Elisa Aramu (Torrellas Capoterra), quarta classificata.

UNDER 17 MASCHILE

Un buon numero di iscritti anche fra i quasi maggiorenni o giù di lì. In diciassette provano a confrontarsi a viso aperto con il favorito Luca Broccia (TT Guspini) che non tradisce le attese andando a vincere non facilmente, tormentato da un Edoardo Ian Eremita che non a caso lo tallonava nella graduatoria dei più forti. Il turritano si è trovato pure a condurre 2-1 ma il guspinese non si è scomposto gestendo una superiorità netta nelle ultime due frazioni.

Luca aveva inflitto due 3-0 prima a David Mereu (Sporting Lanusei) e poi a Samuele Sotgiu (Marcozzi). Edoardo Ian non ha lasciato briciole né a Marco Dessì (Muraverese), né a al suo compagno di squadra Simone Demontis. Tra i migliori otto compaiono l’ogliastrino Alessandro Sale (Sporting) e Alberto Piras (Muraverese).

UNDER 19 FEMMINILE

Le sassarine Laura Alba Pinna e Marialaura Mura sono le uniche partecipanti. Ne esce fuori una partitella come tante disputate dalle due quotidianamente in allenamento dove a prevalere è la prima in quattro set.

UNDER 19 MASCHILE

In quattordici per dar vita ad un’altra competizione inclusa in un serbatoio di 14 anime pongistiche. I favoriti provengono da Lanusei ma affinano le loro virtù altrove; Elia Licciardi, il leader, è accasato da un paio d’anni col Tennistavolo Sassari; il suo amico Emanuele Cuboni lavora con profitto in casa Muravera TT. Partecipano pure i due temibili fratelli Broccia, Manuel e Luca con la casacca del Tennistavolo Guspini. I quattro non fanno fatica a dominare i loro rispettivi gironi ritrovandosi poi anche nelle due semifinali. Elia domina 3-0 su Luca, Emanuele dopo aver perso la prima frazione non lascia più spazi a Manuel. La finale in salsa ogliastrina certifica il dominio di Elia che si aggiudica il torneo con un eloquente 3-0. Si sono affacciati sul tabellone Christian Liscia (Guspini) battuto dal vincitore, Alexander Evans (Tennistavolo Sassari) estromesso dall’altro finalista, Alberto Piras (Muraverese) eliminato da Broccia jr e Manuel Vacca (Sporting) reso inoperoso da Manuel il guspinese.

UNDER 21 MASCHILE

Si rivedono i protagonisti principali dell’under 19. Elia Licciardi si ripete facendosi largo tra nove partecipanti. Quando si immette nella fase “dentro o fuori” si sbarazza di Christian Liscia (Tennistavolo Guspini) e in finale gli sono sufficienti tre set per avere la meglio su Luca Broccia (Tennistavolo Guspini) che in precedenza aveva fatto fuori Emanuele Cuboni (Muravera TT) in quattro set. In tabellone si sono visti anche Antonio Salvatore Murgia (Santa Tecla Nulvi) e Alexander Evans (Tennistavolo Sassari).

AL VIA I CAMPIONATI NAZIONALI PARALIMPICI

A1 CLASSE 6/10

Gli ex campioni d’Italia Andrea Manis e Luca Paganelli costituiscono ormai un duo storico in casa Muraverese e anche tra gli atleti presenti continuano ad essere riveriti e rispettati. Nelle prime tre giornate di campionato giocate durante il concentramento di Molfetta, il duo sardo racimola solo due punti frutti dell’unico successo nei confronti del Fiamma Mico Riposto nella seconda uscita del giorno. L’esordio è stato combattuto con un 3-2 finale a favore del TT Saronno che ha sfoderato un adolescente Ludovico Bini sempre più implacabile sia nei singolari sia nel doppio. Manis ne esce a testa alta vincendo un singolo e il doppio, mentre Paganelli ha di che rammaricarsi dell’incontro perso al quinto set contro un Martinelli che si trovava sotto 2-1.

Nell’ultimo match in programma una delle tre capoliste, il Circolo TT Molfetta sfrutta pienamente il fattore casalingo imponendo al club sarrabese il risultato più netto e indiscusso: 3-0

A1 CLASSE 1-5

La matricola Marcozzi Sitor paga dazio nei confronti di formazioni evidentemente più esperte del duo formato dall’italo romeno Daniel Catalin Maris e Ivan Gaias. Su dieci set disputati in tre gare, solo uno è di marca cagliaritana siglato da Maris nel corso dell’incontro n. 2 con il TT Vicenza. Nel concentramento di Imola si sono aggiudicate l’intera posta anche la Fondazione Bentegodi e l’ASD Radiosa Draghi.

A2 CLASSE 1-5 GIRONE B

Parte decisamente bene il Cagliari TT Rossa che dal concentramento di Bolzano si congeda con due vittorie e il primo posto in graduatoria assieme ad altre due squadre.

Il duo carrozzato composto da Antonio Murgia e Giovanni Pilia esordisce con un 3-0 inflitto alla formazione sorella del Cagliari TT Bianca nelle cui fila militano Alessandro Aiana e Sabrina Pili. Di seguito si ripetono con lo stesso punteggio nei confronti del TT San Bartolomeo Mirano 2.

La formazione Bianca perde nettamente pure contro i Rangers Para TT e a zero punti rimane anche un terzo team targato via Crespellani: il Quattro Mori Cagliari degli atleti Giovanni Melis e Manuela Casu, costretto a sollevare bandiera bianca nei confronti dei Rangers e dei padroni di casa del Sudtirol entrambe prime a punteggio pieno.

A2 CLASSE 1-5 GIRONE C

Tre le squadre sarde coinvolte nel ritrovo di Marsala. La miglior piazzata è il Tennistavolo Sassari A che dopo due giornate occupa in solitaria la terza posizione. Fa suo il derby con il Tennistavolo Sassari B grazie ai punti di Anna Grazia Turco e Maria Paola Tolu, implacabili anche nel doppio. Successivamente cedono al TT Olimpicus con unico punto di Tolu. Il collettivo B di Alberto Corradi e Giuseppe Demontis devono arrendersi anche alla capolista Amaro Monte Polizo.

Infine esordio da zero punti anche per il Libertas Ping Pong Monterosello di Giovanni Battista Sanna e Lorenzo Sanna che si arrende all’Olimpikus.

A2 CLASSE 6/10 GIRONE UNICO

Delle quattro isolane partecipanti al concentramento di Saronno parte a spron battuto il Santa Tecla Nulvi che in tre gare raccoglie altrettanti successi. Grazie all’apporto del duo formato da Alexandros Diakoumakos e dal croato Marko Vracan il team anglonese batte in successione il TT Decimomannu, il Tennistavolo Sassari e il TT Saronno.

Il TT Decimomannu coglie un solo successo, alla terza giornata, con un 3-0 inflitto al Tennistavolo Sassari. Fautori sono stati Marco Saiu e Italo Fois. In precedenza i campidanesi si sono arresi anche al TT Sudtirol.

Tre le squadre isolane rimaste a zero punti: il già citato Tennistavolo Sassari degli atleti Pietro Ghiani ed Enrico Sini ha perduto con le due conterranee e di misura con il Sudtirol.

Due gli stop raccolti dal Tennistavolo Norbello del tandem Mauro Mereu e Max Manfredi. All’esordio il club del centro Sardegna imposta una sfida combattuta col TT Saronno, perduta per 3-2. Successivamente l’Isola Peter Pan Roma domina ampiamente per 3-0.

L’ultimo collettivo da menzionare è quello del Quattro Mori Cagliari di Gianluca Pani e Salvatore Iorio che perde 3-1 con Peter Pan Roma e 3-0 col Sudtirol.

A1 CLASSE 11 – girone A

Metà girone è composto da compagini provenienti dalla Sardegna. La Saetta e Santa Tecla Nulvi hanno chiuso il concentramento di Palermo con una vincita a testa. Il sodalizio quartese rappresentato da Umberto Sbardella e Simone Sebis ha battuto il Monterosello Special Ping Sassari di Gianfranco Bellaccicco e Gianfranco Idini. Quello anglonese si è imposto sul Tennistavolo Sassari per 3-1 con realizzazioni di Mario Basolu e F. Piredda con il sostegno anche di Jessica Rozzo. Punto della bandiera sassarese di Stefano Mura che ha condiviso l’esperienza con Alessandro Ara.

In precedenza il Santa Tecla era stato sconfitto dal Radiosa Zeropong e il Monterosello dalla Polisportiva Galaxy.

A1 MASCHILE E FEMMINILE: IL PUNTO

La Marcozzi Cagliari continua a sognare: vincendo il derby casalingo con il Tennistavolo Norbello rimane solitaria al comando a punteggio pieno nel massimo campionato nazionale. Dopo un match durato quattro ore e mezzo Carlo Rossi, Federico Vallino Costassa, l’indiano Jeet Chandra e il russo Denis Ivonin riescono a scardinare le difese di un’avversaria finalmente schieratasi con la formazione titolare costituita dall’argentino Gaston Alto, l’ucraino Yaroslaw Zhumudenko e Marco Antonio Cappuccio. Gli ospiti recuperano lo 0-2 iniziale procurato da Rossi e Chandra su Alto e Zhmudenko con un acuto di Cappuccio su Ivonin e di Zhumenko su Rossi. Alla lunga i padroni di casa rimettono tutto a posto con Vallino Costassa (ancora imbattuto) vincente su Alto e Chandra su Cappuccio.

In piena crisi la compagine del Guilcer che negli ultimi quattro giorni ha rimediato tre sconfitte, confermandosi all’ultimo posto della graduatoria a zero punti. Con il trio Cappuccio, Daniel Galvano e Sergei Mokropolov sono stati liquidati in scioltezza dai campioni in carica dell’Apuania Carrara e due giorni dopo il rientro di Alto (al posto di Mokropolov) è stato infruttuoso davanti alla matricola Virtus Servigliano vincente per 4-1, con unico punto di Cappuccio.

Naviga in acque tranquille il Tennistavolo Sassari che ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale nel derby tra matricole. Il 4-1 sul Virtus Servigliano è stato propiziato dalla doppietta di Andrea Puppo, e poi con i punti di Alessandro Baciocchi e Sadi Ismailov.

In A1 femminile la prima parte della quarta giornata d’andata è stata caratterizzata dalla doppia sconfitta casalinga da parte sia del Quattro Mori Cagliari, sia del Muravera TT. Nel primo caso le campionesse del Castel Goffredo hanno espugnato il Palatennistavolo di Cagliari per 4-1 nonostante la romena di casa Tania Plaian avesse sbloccato il risultato. Le sue compagne di squadra Miriam Carnovale e la russa Elizabet Abraamian non sono riuscite a fare di meglio.

Nella palestra Giovanni Cuccu di Muravera la formazione locale si è invece dovuta arrendere all’ASV TT Südtirol per 4-1. Il punto sardo è di Valentina Roncallo, mentre perdono entrambe le gare sia la russa Olga Vishnyakova, sia la romena Roxana Istrate.

Il programma dei prossimi giorni vede il Tennistavolo Norbello femminile impegnato in due gare in due giorni: prima accoglie il TT Südtirol (8 novembre h. 18:00), poi l’indomani sarà ospite del Tennistavolo Sassari (h. 16:00). Domani a Prato, in A1 maschile Il Circolo Prato ospita il Tennistavolo Sassari (h. 20:00).

TRA I QUASI TRECENTO ANCHE UN PO’ DI SARDEGNA AL WTT DI LIGNANO

Fino al 13 novembre 290 atleti da tutto il globo animeranno il WWT Youth Contender Lignano. Al Bella Italia Village vedremo all’opera le sarde doc Francesca Seu, Claudia Melis (Muravera TT), Laura Alba Pinna e Federico Casula (Tennistavolo Sassari. Ma la lista, se si allarga ai tesserati in regione, comprende pure Miriam Carnovale (Quattro Mori Cagliari), Federico Vallino Costassa (Marcozzi), Federica Interlandi e Sofia Minurri (Muravera TT).

RIPRENDONO I CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI

Nel prossimo week end riprendono i campionati nazionali e regionali, ma durante questa sosta in ambito sardo c’è stato un recupero nel girone D della D2 con La Saetta Quartu che ha avuto la meglio sul Quattro Mori Baby. Per la formazione ospitante doppietta di Gabriele Aresu e singoli punti di Chiara Cottiglia e Roberto Garau. Per gli ospiti punti degli ex TT Guspini Elèna Kuznetsova e Gian Paolo Collu.

Nella foto: La formazione classe 6-10 del Santa Tecla Nulvi opposta al TT Saronno