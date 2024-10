Tennistavolo in Sardegna: situazione al WTT Feeder Cagliari dopo due giorni di gare

La bellezza di un torneo appartenente al circuito internazionale del tennistavolo è data dalle ambizioni differenti dei protagonisti. Ci sono i frequentatori incalliti che oltre ad essere invogliati dalle cifre del montepremi desiderano scalare le classifiche mondiali. Ma non sono da sottovalutare quelli occasionali che una volta accertata l’idoneità alla partecipazione, approfittano della relativa vicinanza al proprio luogo di residenza per confrontarsi con colleghi provenienti da scuole di pensiero più o meno simili.

Al WTT Feeder di Cagliari oltre a vedere tante facce da combattenti tra i tavoli del PalaPirastu si intervallano curiosi visitatori. Facilmente riconoscibili pongisti, tecnici e dirigenti sardi che non potevano perdersi un’occasione, forse irripetibile. Non a caso la Fitet Sardegna guidata da Simone Carrucciu, coinvolta in prima linea nell’organizzazione dell’evento, ha autorizzato i club sardi a chiedere il rinvio delle gare di campionato a squadre regionale che combaciano col week end conclusivo dell’evento. Proposta accolta con entusiasmo e che fa presagire un numero di spettatori consistente in occasione delle finali.

Ora c’è da sperare che l’azione di proselitismo sollecitata anche in diversi plessi scolastici del Cagliaritano possa esortare gli insegnanti a fare una visitina in via Rockefeller, sempre nella eterna speranza di vedere piccoli ed adolescenti innamorati di una disciplina rinomata nella sua capacità di attrarre, in realtà, tutte le fasce d’età.

Il punto della situazione

(a cura di Roberto Levi)

Al PalaPirastu si sono concluse le qualificazioni del WTT Feeder Cagliari e nel singolare maschile il 14enne goriziano Francesco Trevisan, al suo primo torneo senior, ha conquistato il pass per il tabellone principale, battendo nel round 3 per 3-1 (11-3, 12-10, 4-11, 11-7) il francese Jules Cavaille (n. 474 del ranking mondiale).

«Sono ovviamente molto soddisfatto di questo risultato - commenta Trevisan - che non mi aspettavo, essendo il livello molto alto, e cercherò di fare del mio meglio anche in tabellone. Ho portato a casa questa partita ancora più tatticamente rispetto a quella di questa mattina. Il piano partita prevedeva di non giocare a velocità sostenuta, per non facilitare Cavaille, che era sempre sopra la pallina. Ho cercato, dunque, di rallentare al massimo lo scambio e in effetti si è trovato in difficoltà. Ho vinto il primo parziale nettamente e il secondo è stato più equilibrato. Nel finale ero sotto e ho anche annullato un set-point, prima di chiudere. Nel terzo set ho avuto un blocco mentale, ero un po’ intimorito di vincere la partita, ho anche forzato molto i colpi e il francese ne ha approfittato. Al cambio di campo abbiamo parlato con il tecnico Lorenzo Nannoni e mi ha consigliato di cambiare il servizio, battendo senza alcun effetto sul rovescio, affinché lui avesse l’incertezza fra il palleggiare e il flippare. Questa è stata un po’ la chiave e poi è stata importante la voglia di vincere».

Sono stati eliminati Tommaso Giovannetti (n. 611), per 3-1 (3-11, 11-5, 3-11, 4-11) dal giapponese Yuto Muramatsu, il marcozziano Federico Vallino Costassa (n. 511), per 3-2 (12-10, 11-6, 9-11, 8-11, 10-12) dall’austriaco Zhenlong Liu, dopo aver mancato due match-point nel quinto set, e Marco Cappuccio del Tennistavolo Norbello (n. 876), per 3-0 (7-11, 8-11, 7-11) dal coreano Seo Jungwon.

Nel round 2 era uscito Giacomo Allegranza (n. 803), per 3-0 (6-11, 8-11, 6-11) per mano del turco Abdullah Yigenler.

Oggi scatteranno i tabelloni e nel singolare femminile nei trentaduesimi alle 11,30 Valentina Roncallo (n. 544) sfiderà al tavolo 1 la spagnola Eugenia Sastre (n. 696), alle 12,05 Candela Sanchi (n. 754) al tavolo 2 la spagnola Angela Rodriguez (n. 631) e Margherita Cerritelli al tavolo 4 l’olandese Shuohan Men (n. 496), alle 13,50 Irene Moretti (n. 732) al tavolo 1 la spagnola Jana Riera (n. 456) e Arianna Barani n. 695, al tavolo 4 Miriam Carnovale del Quattro Mori (n. 498), alle 14,25 Nicole Arlia (n. 276) al tavolo 1 la turca Ozge Yilmaz (n. 353) e Gioia Picu al tavolo 4 la coreana Kim Hana (n. 373). Giorgia Piccolin (n. 71), Debora Vivarelli (n. 95) e Gaia Monfardini (n. 158) sono già ammesse ai sedicesimi.

Nel singolare maschile alle 17 Andrea Puppo (n. 331) incontrerà al tavolo 3 il francese Bastien Rembert (n. 208) e Danilo Faso (n. 382) al tavolo 4 Carlo Rossi (n. 224), alle 17,35 John Oyebode (n. 217) al tavolo 1 il belga Florent Lambiet (n. 243) e Daniele Pinto (n. 272) al tavolo 4 il coreano Baek Hogyun, alle 18,10 Francesco Trevisan al tavolo 1 il croato Ivor Ban e Jordy Piccolin (n. 295) al tavolo 2 il romeno Cristian Pletea (n. 316) e alle 18,45 Mihai Bobocica (n. 277) al tavolo 4 Antonino Amato (n. 369). Niagol Stoyanov (n. 145) e Matteo Mutti (n. 129) sono già ai sedicesimi.

Nel doppio maschile alle 12,40 Faso e Trevisan se la vedranno al tavolo 1 con i coreani Han Eunho e Baek Hogyun, Giacomo Allegranza e Giacomo Izzo al tavolo 3 con gli svizzeri Chaitanya Vepa e Loic Stoll e Oyebode e Rossi al tavolo 4 con i sanmarinesi Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni e alle 13,15 Amato e Piccolin al tavolo 2 con i coreani Ho Jeongmun e Kim Minwoo e Puppo e Mutti al tavolo 4 con Giovannetti e Federico Vallino Costassa.

Nel femminile negli ottavi alle 19,20 Arlia e Piccolin affronteranno al tavolo 4 Vivarelli e Monfardini, alle 19,55 Carnovale e Roncallo al tavolo 1 le tedesche Sophia Klee e Franziska Schreiner, Sanchi e Moretti a tavolo 3 le olandesi Shuohan Men e Vivien Scholtz e Barani e Picu al tavolo 4 le indiane Krittika Roy e Yashaswini Ghorpade.

Nel doppio misto negli ottavi alle 10 Mutti e Vivarelli saranno opposti ai coreani Kim Minwoo e Kim Haeun, Amato e Roncallo al tavolo 2 al kazako Dastan Kenzhigulov e alla lussemburghese Vivien Scholz e Oyebode e Monfardini al tavolo 4 a Cappuccio e Carnovale e alle 10,35 Stoyanov e Giorgia Piccolin al tavolo 1 agli svizzeri Barish Moullet e Rachel Moret e Jordy Piccolin e Arlia al tavolo 2 ai turchi Ibrahim Gunduz e Sibel Altinkaya.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del WTT, al link https://www.youtube.com/@WTTGlobal.