Tennistavolo Norbello: finalmente i maschietti muovono la classifica di A1

Mai più parole fosche e senza speranza. I Norbelloni non sono più gli anonimi detentori del titolo di ultima classe del massimo campionato nazionale. La svolta viene vidimata davanti al proprio pubblico e nei confronti di una compagine menomata più della loro ma che fa a meno ancora una volta dell’ucraino Yaroslaw Zhmudenko. Basta un niente per risollevare le sorti e guardare con fiducia al futuro ma l’impegno dovrà essere massimo.

Intanto a Burgos, in Spagna, la squadra femminile colleziona due sconfitte nelle prime due giornate di gara della coppa continentale Europe Cup. Venerdì Magdalena Sikorska, Tan Wenling e Sofia Ivanova si arrendono al forte club turco del Fenerbahçe Sports Club per 3-2 sebbene fossero andate in vantaggio per 2-0. Il giorno dopo sono le colleghe polacche del Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow a mostrarsi superiori (3-1). Oggi si chiude il cerchio con la sfida al team spagnolo del MIRÓ Ganxets Reus.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 16 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD Il Circolo Prato 2010 4 0

FINALMENTE GASTON, SERGEI MAI VISTO COSI’ PERFORMANTE

Come detto nelle premesse di questo campionato, i risultati che si accavallano sono spesso incerti, causa assenze degli atleti per i motivi più disparati. E quindi anche i pronostici lasciano il tempo che trovano.

In via Azuni gli ospiti si presentano privi dei russi Kirill Skachkov e Nikita Artemenko. Ma anche i locali devono fare a meno del forte Zhmudenko. Finisce che gli uni perdono l’imbattibilità, gli altri ottengono i primi punti in classifica.

L’argentino Gaston Alto pare soffrire per la terza gara consecutiva gli atleti più giovani di lui. Giacomo Allegranza si aggiudica il primo set ma la maledizione non ha più seguito perché il sudamericano raccoglie i cocci e si ricompone nel migliore dei modi per condurre finalmente in porto la sua prima vittoria stagionale in giallo blu.

Il tecnico giocatore Sergei Mokropolov si ricorderà di questa giornata per la sua prima personale doppietta nelle quattro stagioni in maglia giallo blu. Il primo a cedere è l’italo nigeriano Adeyemo Fatai (3-1), ma il capolavoro lo produce nella quarta gara in cartello quando in tre parziali liquida Allegranza.

Prima di lui Marco Antonio Cappuccio continua il suo buon momento abbattendo le resistenze dell’ungherese Csaba Kun

PARLANO I TRE PROTAGONISTI

Sergei Mokropolov: “Gli avversari sono venuti senza stranieri forti, aspetto che ci ha semplificato molto il compito. Siamo stati bravi sia nel fare la formazione, sia nella condotta in campo. Importante è stato il primo punto di Gaston su Allegranza perché partire bene è importante. Poi io sono riuscito a portare a casa due partite grazie all’aiuto che ho ricevuto dai ragazzi in panchina. Speriamo che sia la svolta per iniziare a fare punti in questo campionato che è partito male; e speriamo anche che sia più presente Yaroslav per darci una mano”.

Gaston Alto: “A differenza delle precedenti due stagioni in cui ho giocato col Tennistavolo Norbello, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, e oggi per fortuna siamo riusciti a ottenere dei punti che ci danno fiducia per quello che verrà. Nelle altre due partite giocate con Servigliano e Marcozzi penso che avrei potuto avere dei risultati a mio favore, erano partite molto combattute in cui pure io ho avuto chances di battere i miei avversari. Nonostante le avversità ho continuato a lottare come sempre nel dare il meglio per aiutare la squadra”.

Marco Antonio Cappuccio: “Si deve partire dal presupposto che abbiamo giocato contro una squadra rimaneggiata con due giocatori non da A1 e questo ci ha facilitato di molto la vittoria finale. Da parte nostra però è andata molto bene anche come punteggio. Siamo molto contenti soprattutto per Sergei perché ha disputato delle bellissime partite specie la seconda contro un ragazzo che sta giocando molto bene nel suo primo anno in A1. Siamo altresì contenti per esserci sbloccati sperando di continuare così in un campionato che definisco tosto, cominciato in salita anche per episodi sfortunati di carattere organizzativo. Anche nella trasferta di Servigliano ci siamo ritrovati all’improvviso senza Zhmudenko; mentre in casa della Marcozzi abbiamo disputato una bella partita, ma a loro sta girando tutto bene e infatti non hanno mai perso mentre noi al contrario fino a quel momento siamo stati incapaci di muovere la classifica. Personalmente sono contento deli livello che sto mantenendo e in questo mese di stop faremo il possibile per preparare al meglio gli ultimi due impegni del girone d’andata”.