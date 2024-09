Tennistavolo Norbello: gli esiti degli esordi in serie A1

La auspicata euforia dell’esordio si traduce soprattutto nel rafforzamento della grande famiglia giallo blu che ha avuto modo di amalgamarsi tra vecchi e nuovi arrivi, nel solito clima di reciproco rispetto e voglia di confrontarsi amichevolmente. Questa volta non tutti i pezzi pregiati della rosa erano disponibili, ma poco male, le emozioni non sono mancate con la convinzione che domani si farà meglio.

In A1 maschile brava e cinica è stata la matricola corregionale del capo di sopra ad ottimizzare le proprie risorse davanti ad una formazione di casa priva di due titolari.

Decisamente meglio è andata la formazione femminile nell’altro derby sardo in cartello. Tan Wenling non tradisce le attese e con una prestazione delle sue allontana il trauma della doppia sconfitta quotidiana e in casa gialloblu si prova ad immaginare cosa potrebbe accadere se entrasse in gioco pure Hana Matelova, la grande assente per impegni internazionali (già presi in precedenza). Nei commenti in basso anche quello della neo allenatrice Olga Dzelinska che a distanza di dodici anni torna nella sua amatissima Norbello per togliersi qualche soddisfazione e far sorridere i supporters.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 28 settembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello AD Muravera TT 3 3

OSPITI RIACCIUFFATE IN EXTREMIS DA UNA INDESCRIVIBILE TAN WENLING

Due formazioni ben costruite si spartiscono la posta anche se il team del Sarrabus ha provato ad allungare già dalle prime tenzoni grazie al duplice fattore Olga incarnato dalla Vorobeva, superiore alla esordiente (nel Guilcer) Ana Tofant e dalla Vishnyakova, implacabile sul gradito ritorno Magdalena Sikorska. La super campionessa Tan Wenling ci mette la prima pezza addomesticando il gioco di una sempre agguerrita Valentina Roncallo, ma le distanze originarie si ripristinano nuovamente con Vorobeva che riesce a spuntarla pure sulla polacca del Norbello. Poi avviene la rimonta con la slovena Tofant che in quattro parziali supera la ligure del Muravera TT e poi il colpo di gran classe di Tan che per tre parziali su quattro impone nettamente il suo gioco sulla Vishnyakova

Per gli spettatori norbellesi presenti è stata una grande emozione vedere seduti nelle rispettive panchine Olga Dzelinska e Michael Oyebode, artefici (la prima come giocatrice) della prima apparizione nel massimo campionato, stagione 2010 – 11.

OLGA DZELINSKA REALIZZA IL SOGNO CUSTODITO DA ANNI

Il suo ritorno a Norbello era stato pianificato già da diversi anni, ma sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente nel caso in cui il posto da tecnico della squadra femminile si fosse liberato senza forzature. Ed è così che dopo l’addio di Domenico Colucci, che ha scelto l’estero come meta dei suoi obiettivi personali, Olga Dzelinska e il presidente Simone Carrucciu hanno coronato il grande reciproco desiderio, soprattutto perché la pongista slovacca non ha mai dimenticato la sua prima esperienza in terra sarda.

“Lo affermo da sempre, per me rivedere Norbello è come ritornare a casa - dichiara Olga – perché lo è sempre stata e sempre lo sarà. Posso anche vivere in Finlandia ma questo paese e la sua gente ce li avrei comunque nel cuore. Il ritorno è stato bellissimo, ho rivisto persone con cui ci siamo volute tanto bene e che mi sono state vicine nonostante la lontananza. Però non è stato semplice pianificare questo progetto perché sono mamma di una femminuccia e di un maschietto ancora piccoli.

Olga, arrivi nel Guilcier e dall’altra parte della barricata ti trovi Michael Oyebode

Quando ho messo il primo piede in Sardegna è stato il mio mentore. Nonostante la sfida in campionato è stato comunque piacevole, in fondo speravo di rivederlo e sono rimasta contenta. Penso che entrambi ci siamo divertiti seguendo l’andamento della gara.

Quando si pareggia in effetti nessuno è mai eccessivamente triste..

Senza la nostra numero 1, impegnata al pro tour in Cina, puntavo ad un pareggio perché Muravera è squadra valida, molto equilibrata. E in effetti è andata molto bene e sono molto contenta perché a prescindere da chi ha fatto punti o meno, tutte hanno avuto modo di mostrare la loro bravura. E poi, lo dico per esperienza, la prima partita è sempre complicata: ci sono compagne nuove, l’allenatore nuovo, avversarie magari poco conosciute. Ho voluto queste giocatrici in squadra perché so di che cosa sono capaci e soprattutto credo nelle loro capacità.

E se dovessi fare un complimento in più dove lo indirizzeresti?

Lo farei a Tan Wenling perché è spettacolare. Sono contentissima di averla in squadra, senza nulla togliere a Magdalena e Ana che sono state veramente brave.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 28 settembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari 1 4

SENZA I BIG LA MATRICOLA DIVENTA SPIETATA

Impegni vari hanno tenuto fuori dalla sfida Yaroslav Zhmudenko e Gaston Alto e nell’entourage sassarese qualcuno ha cominciato a strofinarsi le mani per un’occasione che andava sfruttata in pieno. C’era comunque tanta curiosità nel vedere all’opera l’italo argentino in giallo blu, Nicolas Galvano, ma anche per lui, in fase di recupero da un infortunio, la partita è durata un solo set perché non ce l’ha fatta a continuare. Andrea Puppo ha incassato e ringraziato, aggiungendo il suo punto a quello procurato da Sadi Ismailov su Marco Antonio Cappuccio. A dare un po’ di ossigeno ai padroni di casa ci ha pensato il tecnico giocatore Sergei Mokropolov che a sorpresa mette al tappeto il perugino Alessandro Baciocchi, efficace solo nel primo parziale. Poi scendono nuovamente le tenebre tra i locali con Puppo che non lascia scampo a Cappuccio e Sergei è costretto ad alzare bandiera bianca sul più allenato Ismailov. “Alla formazione menomata si è aggiunta la beffa dell’infortunio di Nicolas – dichiara Mokropolov – e a quel punto era difficile fare risultato. Contro Alessandro ho giocato tranquillo senza troppe aspettative, lui invece era teso quindi sono riuscito a vincere. Speriamo per le prossime partite di avere la formazione con i nostri leader”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Lunedì 30 settembre 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo “Mazzi” – Castel Goffredo (MN)

Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello

NULLA DA PERDERE CON LE SCUDETTATE

Sarà molto complicato uscire indenni dalla tana mantovana. Alle padrone di casa molto probabilmente mancherà la romena Szocs impegnata nel torneo delle meraviglie in Cina ma l’organico rimane di prim’ordine e difficile da scardinare. Lo si è visto nel corso dell’esordio quando che sono andate a vincere agevolmente a Sassari con la ex norbellese Niko Stefanova, la russa Anastasia Kolish e Nicole Arlia. Le norbellissime ce la metteranno tutta nel rompere le uova nel paniere.