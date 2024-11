Tennistavolo Norbello: la A1 femminile balza al comando della classifica

E anche il Tennistavolo Sassari si è arreso alla superiorità schiacciante delle giallo blu che, concentratissime, hanno fatto in modo di non commettere alcuna sbavatura per portare a compimento lo storico sorpasso nei confronti dell’ex leader Castel Goffredo.

A Norbello ci si sente felicemente smarriti per questa situazione da vertigini che non capitava da un bel po’ di tempo.



Il dieci dicembre si recupera la sfida con il Quattro Mori prevista originariamente il sedici novembre.



Un altro importante ostacolo che, se scavalcato, consegnerebbe il suggestivo ma effimero titolo di reginetta del girone d’andata.



Prima di quel derby, le ragazze voleranno, il prossimo fine settimana, a Burgos, in Spagna, per tentare il superamento del primo turno nella Europe Cup.

“Sono giorni di forti emozioni – rileva il presidente Simone Carrucciu - e mi congratulo con le nostre atlete per averci regalato il primato, che ci inorgoglisce e compensa i sacrifici sostenuti, stagione dopo stagione, per tenere costantemente nella massima serie un club rappresentativo di una comunità composta da poco più di mille anime.

Un sodalizio che abbraccia molteplici realtà, ognuna fortemente impegnata nel conseguimento dei propri obiettivi.



Ci godiamo il bel momento, sapendo di non avere nulla in mano, ma l’impegno non mancherà per continuare con umiltà questi percorsi mai scontati”.

Stasera in via Azuni, c’è un altro appuntamento da non perdere: alle ore 17:00 comincia la sfida di TT Intercup contro i francesi del TT La Garde.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 9 novembre 2024 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Scuola media n. 2 - Sassari

Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello 0 4

QUALCHE BRIVIDO SOLO NELL’ULTIMA SFIDA

Gara che scivola via velocemente e in un unico senso. L’unica sfida non completamente monotematica è stata l’ultima quando Ana Tofant, andata spedita nei primi due set, si è fatta risucchiare dalla nigeriana Fatimo Bello che anche nel quinto parziale sembrava avviata verso il punto della bandiera. Ma la slovena ospite ritrova in extremis i sentieri della vittoria.

Sempre lei ha sbloccato il risultato imponendosi sulla romena Teodora Simon. Dominio assoluto anche da parte delle sue compagne altolocate: Tan Wenling domina Bello, Hana Matelova passeggia con l’italo russa Elena Rozanova.

PARLANO TUTTE COL SORRISO SULLE LABBRA

Clima disteso e di entusiasmo nell’auto che ripercorre all’inverso la 131 verso Norbello. Il tecnico Olga Dzelinska va fiera delle sue atlete: “Seppur facile sulla carta – afferma - la sfida con l’ultima in classifica era pur sempre da giocare.

Son contenta e soddisfatta di questo primato in classifica, soprattutto perché formiamo un bel gruppo dove si percepisce tranquillità e voglia di supporto reciproco nel fare squadra, aspetto molto importante”.

Gran parte del suo intervento lo dedica alle due partite di Ana Tofant: “Ho deciso di farla giocare da numero 1 in modo da darle la possibilità di disputare due gare; ha bisogno di accumulare esperienza in questo campionato, avendo comunque la tranquillità psicologica di avere al fianco due compagne che danno sicurezza come Hana e Tan.

Devo dire che è stata bravissima anche nell’ascoltare i nostri consigli, sono fiera e contenta per lei.



Nella prima sfida ha vinto facile opposta alla diciassettenne romena Simon mentre più complicata la seconda perché si è trovata davanti una Fatimo Bello che è pur sempre atleta che ha partecipato alle olimpiadi.

Anche in questo caso Ana, partita bene, è stata raggiunta dall’avversaria che si stava abituando al suo gioco. Ci sono stati momenti in cui ha perso la fiducia ma nel quinto set, pur trovandosi sotto 1-5, ha mantenuto calma e concentrazione comportandosi diligentemente anche nei confronti della panchina che le dava aiuti per venirne fuori. Mi è piaciuto molto il modo con cui è riuscita a districarsi nel momento più critico, perché era molto importante che riuscisse ad avere una botta di fiducia”.

Dzelinska continua con le sue considerazioni: “Hana e Tan avevano compiti un po’ più facili perché il loro livello di esperienza è un tantino più alto.



Il girone d’andata lo porteremo a conclusione con la sfida contro i Quattro Mori che prepareremo come sappiamo, nell’intento di continuare la striscia positiva e laurearci campionesse d’inverno.



Ringrazio a nome della squadra tutti i nostri followers che ci gratificano venendo alle partite o inviandoci messaggi.



Sono aspetti molto importanti per noi che ci riempiono di gioia. Noi proviamo a contraccambiare facendo sempre meglio”.

Hana Matelova racconta le sue impressioni della sua prima volta sia in campionato, sia di soggiorno nell’isola: “Ho trascorso la maggior parte del tempo con la mia squadra in palestra. Abbiamo giocato due partite, entrambe vinte, quindi ovviamente sono contenta delle nostre prestazioni. Stasera ripartirò per la Repubblica Ceca, avrò quindi un po’ di tempo da trascorrere a Cagliari e non vedo l'ora di farlo. In generale mi piace stare qui, c'è ancora bel tempo, c'è gente simpatica e mi diverto”.

Passa il testimone a Tan Wenling: “Il primato in classifica mi rallegra assai. Tutto sta funzionando alla perfezione grazie al contributo di tutti, a partire dal presidente Simone Carrucciu che guida la squadra in tutti i sensi.

La nostra allenatrice ci dà le carte in mano per ottenere il risultato migliore, e poi ho delle compagne di squadra bravissime che come me hanno una gran voglia di vincere. Lotteremo per ottenere il miglior risultato possibile”.

Chiude il ciclo di interventi la “piccola” Ana Tofant: “Sono molto contenta di queste due giornate finite con due bellissime vittorie. Anche se questa è stata la seconda volta che sono venuta in Italia per giocare a Norbello, mi trovo davvero bene nella squadra. Sono orgogliosa di poter condividere queste situazioni accanto alle compagne più esperte Hana Matelova e Tan Wenling senza dimenticare l'allenatrice Olga con cui ci conosciamo già dai tempi in cui militavo nel Cortemaggiore, il presidente Simone e tutti gli altri membri della società.

Considerato che il campionato di serie A1 è molto forte quest'anno, vedere la nostra classifica dopo le prime 4 giornate di sicuro mi fa un gran piacere”.