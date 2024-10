Tennistavolo Norbello: la ceca Matelova oro agli Europei di Linz

Non l’hanno ancora vista all’opera in terra sarda ma l’attendono a braccia aperte.

I tifosi norbellesi si compiacciono per la superba prestazione (domenica scorsa) di Hana Matelova, il nuovo ingresso giallo blu nella stagione in corso di A1 femminile, laureatasi Campionessa Europea 2024 in doppio femminile a Linz (Austria).

Con lei sul podio più alto è salita la slovacca Barbora Balazova: hanno aggredito un tabellone stracolmo di stelle del pongismo continentale.

Cominciano benissimo abbattendo le resistenze delle francesi Charlotte Utz e Jia Nan Frayuan, seguite dalla coppia gallese formata da Charlotte Carey e Anna Walhursey.

Ai quarti di finale altro 3-0 (il terzo consecutivo) ai danni del duo svedese Linda Bergstrom e Christina Swekallberg.

Gli ultimi due scontri sono stati i più appassionanti, chiusi entrambi alla quinta frazione.

Tra le semifinaliste c’è una vecchia conoscenza giallo blu, la slovacca Tatiana Kukulkova che ha condiviso l’esperienza con la polacca Natalia Bajor.

E poi in finale arriva il trionfo ai danni del binomio austro romeno rappresentato da Sofia Polcanova e Bernadette Szocs.

“Sono rimasto contentissimo nel vedere il nome di Hana spiccare nella blasonata competizione – ammette il presidente Simone Carrucciu - e fra pochi giorni avrò il piacere di complimentarmi personalmente con lei perché è stata bravissima.

Darà sicuramente un bell’apporto ad una squadra già affiatata.

Il mese prossimo sarà particolarmente carico di impegni e speriamo di assolverli nel miglior modo possibile”.

HANA SI PRESENTA AI TIFOSI IN ATTESA DEL NOVEMBRE CALDO

Eh, sì, quando Hana Matelova vestirà la casacca norbellese dovrà fare i conti con formazioni abbastanza toste.

Il pubblico guilcerino potrà ammirarla l’8 novembre quando in via Azuni giungerà il Südtirol e poi breve trasferta il giorno dopo ospiti del Tennistavolo Sassari.

Il derby casalingo col Quattro Mori (previsto il 16/11) sarà rinviato perché entrambe le formazioni saranno impegnate in manifestazioni continentali: le norbellissime, in lizza nella Europe Cup, giocheranno a Burgos (Spagna).

Ma ora Hana si gode questi splendidi momenti che le rimarranno impressi nel cuore.

Cosa hai provato quando sei salita sul gradino più alto del podio?

Ovviamente mi sono sentita molto bene;

è il più grande successo della mia carriera ed è incredibile ascoltare l'inno nazionale della Repubblica Ceca e vincere le medaglie d'oro.

Avevo la mia squadra e la mia famiglia intorno a me.

È stata un'esperienza straordinaria.

Approfittiamo di questa vittoria per presentarti ufficialmente ai tifosi sardi. Come è nata la tua passione per il tennistavolo?

Ho iniziato a giocare quando avevo circa 8 anni, grazie a mio padre, pongista abbastanza solido.

Io mi sono naturalmente aggregata, mi piaceva.

In quali club hai militato finora?

Ho giocato nelle massime competizioni in Repubblica Ceca, Germania e Francia.

Con la maglia della Nazionale Ceca, quanta esperienza ha maturato?

Sono stata in Nazionale fin da giovane e ha avuto un suo sviluppo.

I successi più importanti sono arrivati gradualmente.

A parte gli Europei di Linz, quali sono stati i maggiori successi della tua carriera?

Ho due medaglie di bronzo ai Campionati europei, misto e a squadre, e apprezzo molto la medaglia ai Giochi europei di Baku a squadre.

Vanto tre partecipazioni alle Olimpiadi: Rio, Tokyo e Parigi.

E ho conquistato anche un WTT Contender a Tunisi.

Cosa ti aspetti dal Tennistavolo Norbello? Come vedi la tua squadra?

Non vedo l'ora, avevo bisogno di cambiare dopo sei anni di Pro A in Francia e non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra.

Io e Olga Dzelinska abbiamo già giocato insieme in Repubblica Ceca e conosco le altre ragazze dai tornei.

Sento che sta arrivando qualcosa di diverso, una nuova sfida.

Cosa sai della Sardegna?

Naturalmente non so molto: è un'isola del Mediterraneo e non ci sono mai stata.

Mi aspetto bel tempo, bella gente e buon cibo.

Spero di imparare e di vedere qualcosa di nuovo.

E cosa sai del Campionato italiano di A1 femminile?

Ci sono poche squadre che lo giocano, ma tutte sono molto brave, quindi non vedo l'ora di conoscere nuovi avversari, palazzetti, luoghi.

Un saluto ai tifosi del Tennistavolo Norbello?

Non vedo l'ora di vedervi presto!

Ciao!

Nella foto: a dx Hana Matelova con Barbora Balazova