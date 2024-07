Tennistavolo Norbello: la partecipazione a "Sport e Legalità"

NORBELLO, 1 GIUGNO 2024 - Non si è ancora spento l’entusiasmo scaturito dall’avvolgente iniziativa che la municipalità norbellese ha rivolto ai suoi cittadini mettendo in moto un processo aggregativo dove in prima linea si sono esposti la Pro Loco e tanti sodalizi sportivi operanti nel territorio. Tra questi l’apporto del Tennistavolo Norbello è stato come sempre generoso e molto articolato. Già dal nome della manifestazione, “Sport e Legalità 2024” si capisce come il club presieduto da Simone Carrucciu avesse a cuore lo sviluppo di una comunità attraverso strumenti aggreganti che mirano a distogliere i giovani da pratiche quotidiane discutibili e poco salutari. E la Palestra comunale di via Azuni calza a pennello per casi di questo tipo perché come una calamita può attrarre tante persone nel circolo virtuoso di una disciplina che a livello mondiale incrementa il numero di appassionati. E infatti vedere l’impianto popolato dai discenti delle scuole primarie norbellesi è stato un benaugurante colpo d’occhio con i tecnici del sodalizio gialloblù divertiti nel dare consigli utili e pratici direttamente sui tavoli da gioco. Ma non si sono visti solo piccoli studenti, perché approfittando del viavai nel parco che circonda la struttura, durante i tre giorni di manifestazione si sono riversate numerose persone intente a provare di tutto e di più. Le iniziative gialloblu sono state continuamente monitorate dal suo operosissimo staff, non facendo mancare mai nulla ai visitatori.

In tanti, sabato pomeriggio, sono entrati a curiosare le evoluzioni del Primo stage paralimpico stagionale organizzato dalla FITeT Sardegna a cui hanno aderito atleti provenienti dal sud Sardegna.

Ma racchetta e pallina hanno continuato la loro trascinante mission anche il giorno dopo quando all’esterno sono stati allestiti 8 tavoli da gioco, serviti a solennizzare il primo torneo promozionale di “Ping-Pong TTX” che ha richiamato uomini, donne, olimpici e paralimpici, facendo arrivare a 36 la quota di iscritti. I partecipanti sono tornati a casa con un ottimo ricordo per il grande divertimento, associato ad una applicazione spontanea delle più comuni norme di correttezza e rispetto degli altri. Inoltre tutti hanno ricevuto in dono una racchetta, nella speranza che possano riutilizzarla il più presto possibile. La classifica finale del torneo TTX ha visto prevalere l’autoctono Salvatore Coghe che ha preceduto il suo concittadino Marco Mele. Terzo posto ex aequo per Gigi Serra e Giuliano Mura.

“Sono stati tre giorni intensi ma con grandi soddisfazioni per tutto il Tennistavolo Norbello – rimarca Simone Carrucciu – che si esprime conq un gruppo di lavoro sempre più rodato nel raggiungere obiettivi importanti; non smetterò mai di ringraziarli. Come del resto i numerosi partecipanti a tutte le attività svolte, tra cui i vincitori del torneo TTX destinatari di un grande plauso. Un particolare ringraziamento all’Amministrazione comunale di Norbello, al coordinatore Andrea e a tutte le Associazioni coinvolte per la splendida riuscita della manifestazione. Ad Maiora”.