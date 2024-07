Tennistavolo Norbello: in mezzo alla settimana si va in giro per l'isola

NORBELLO, 2 APRILE 2024 - Ultimi colpi di regular season con le due corazzate giallo blu chiamate a completare le caselle dei rispettivi calendari di A1 in due incontri infrasettimanali.

Le donne sono giunte al capolinea con l’appuntamento a Muravera che metterà la parola fine ad un campionato molto sfortunato senza però comprometterne la permanenza visto il numero ridotto di partecipanti.

Un discorso completamente diverso merita la formazione maschile, in lizza per un posto nei play off scudetto. Il derby di Cagliari, in casa di una diretta concorrente, potrebbe risultare decisivo, anche se poi resterebbero altre due gare da giocare per legittimare una posizione ambita dalla Bagnolese, squadra da affrontare il prossimo 12 aprile e che si ritrova a due lunghezze di ritardo.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno

Mercoledì 3 aprile 2024

Ore 18:30

Sede di Gioco

Palatennistavolo – via Crespellani - Cagliari

ASD Marcozzi

Tennistavolo Norbello

DUE SARDE PER LA ZONA PLAY OFF

Sarà match avvincente per le due tifoserie che si riverseranno sui gradoni dell’impianto di Mulinu Becciu.

I padroni di casa, stessi punti degli avversari, ma con una partita in meno, possono giostrare cinque individualità di valore, tra cui il 100% svedese Viktor Brodd, l’italo-brasiliano Junior Humberto Manhani (88,9%), il cubano Jorge Campos (50%), il cinese Sun Shiyu (27,3%) e il n. 7 d’Italia Federico Costassa (16,7%).

Il team guilcerino, che non gioca dal lontano 10 febbraio, dispone ugualmente di cinque protagonisti. Il più in forma risulta essere il portoghese Diogo Carvalho (100%), seguito dall’argentino Gaston Alto (81,8%) e dal n. 18 d’Italia Marco Antonio Cappuccio (14,3%). Hanno giocato anche lo spagnolo Moises Alvarez e l’allenatore russo Sergei Mokropolov.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno

Mercoledì 3 aprile 2024

Ore 18:00

Sede di Gioco

Palestra comunale “G. Cuccu” – viale Rinascita - Muravera

AD Muravera TT

Tennistavolo Norbello

FINALE DI STAGIONE TUTTO SARDO

Partita che può interessare alla formazione sarrabese, penultima, ma a due punti dalla quarta posizione, utile per l’appendice play off. Nel roster del Muravera TT. compare la russa Olga Vorobeva (62,5%), la rumena Roxana Istrate (42,9%), l’altra russa Olga Vishnyakova (41,7%), la n. 12 d’Italia Miriam Carnovale e la connazionale Valentina Roncallo (n. 9, 10%).

Incerta l’impalcatura delle Norbellissime, due soli pareggi all’attivo, ma zero punti in classifica che ultimamente sta ruotando sul trio Valentina Parola, Veronica Mosconi e la polacca Aleksandra Falarz

Nella foto: Diogo carvalho (Stefania Serra)