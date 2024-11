Tennistavolo Norbello: sarà una Giornata paralimpica nel Guilcer ricca di emozioni

In sintonia con un mondo in continua accelerazione, sempre con l’orecchio aguzzato per captare le nuove tendenze in materia sportiva. Quello della 9ª Giornata Paralimpica nel Guilcer è un laboratorio permanente che prosegue il monitoraggio dell’impatto con gli sport paralimpici, assimilato in una maniera sempre più fluida proprio perché deve rientrare nella normalità poter provare tante discipline nelle loro peculiari varianti studiate per assicurare performances elevate anche alle persone con disabilità.

Ed è così che sport olimpici e non si amalgamano in un unicum dove la competizione risulta essere uno stimolo in più per assicurare al proprio fisico le giuste pungolate atte a mantenere uno stato di salute impeccabile.

Il Tennistavolo Norbello sa come districarsi in queste tematiche sensibili, anche perché il mondo scolastico locale ormai attende questo momento per dare libero sfogo ai propri alunni che nella solita festosa e caotica atmosfera creata nella palestra norbellese di via Azuni si divertono un mondo.

Di sicuro i presenti circonderanno con allegra bramosia le aree adibite al tennistavolo, disciplina immancabile che si estrinsecherà attraverso l’edizione numero tredici del Torneo Ping-Pong Sardegna dove maschietti e femminucce con disabilità intellettiva si sfideranno in appassionanti e specifici duelli nella specialità singolare. Il tutto in collaborazione con FITeT, FISDIR e Comitato Paralimpico regionali.

I cancelli saranno aperti dalle ore 09:30 alle 12:30 di venerdì 29 novembre 2024 e agli astanti si paleseranno le consuete isole sportive gestite da diverse federazioni che tramite i loro allenatori di conclamata esperienza faranno provare gli strumenti con i quali, quotidianamente, instradano i loro allievi.

Sono attese anche la scherma, il calcio balilla paralimpico, il tiro con l’arco, le bocce paralimpiche, l’handbike, gli scacchi e i giochi da tavolo in lingua sarda.

Durante la mattinata sportiva si svolgeranno anche i Campionati Regionali di Calcio Balilla Paralimpico, in piedi e in carrozzina, validi per l’assegnazione dei titoli regionali assoluti organizzati dalla Delegazione Regionale FPICB con la collaborazione dell’ASD La Terrazza.

In mezzo a tanta bolgia, immancabili i volontari che da anni collaborano con la dirigenza del Tennistavolo Norbello per rendere magici i classici appuntamenti dicembrini: da non dimenticare, infatti, che il giorno 8, festa dell’Immacolata è il turno del 15° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” che unisce sport d’alti livelli a momenti di interazioni culturali sempre ben accolti dal pubblico.