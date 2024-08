Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 28 agosto 2024

CAGLIARI, 28 AGOSTO 2024 - NAZZARO PUSCEDDU NON C’È PIÙ E SI SENTE. IL CORDOGLIO DA PAULILATINO

La grossa perdita nel movimento pongistico isolano è contornata da una patina di incredulità difficile da rimuovere.

Impossibile per ora immaginare l’assenza perenne di Nazzaro Pusceddu dai capannelli di giocatori che durante un torneo o una gara di campionato si formano per commentare, ridere, scherzare, o incitare qualche compagno.

Una sparizione pesante anche per i suoi tanti estimatori ammaliati nel settore della ristorazione, un lavoro che assieme alla racchetta gli ha portato notorietà, rispetto, ammirazione.

Da qualche anno, dopo aver prestato le sue virtù pongistiche al Tennistavolo Oristano e successivamente al Tennistavolo Norbello, Nazzaro si era accasato con la società Tennistavolo Paulilatino 2014, dando un valido contributo alla crescita societaria, facendole raggiungere il culmine proprio nella stagione appena conclusasi con la storica promozione nel più importante campionato regionale (C2).

Ha trascorso bei momenti nella cittadina del Guilcer dove aveva trascinato con sé pure i suoi figli Davide e Luigi che da lui hanno ereditato la passione per questo sport.

Con grande affetto e a nome dei dirigenti e atleti, il presidente paulese Pasqualino Putzolu ha ricordato così il compagno Nazzaro:

"La tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto fra tutti noi.

Non eri solo un componente della squadra, ma anche un amico, un compagno affidabile e sempre disponibile.

Con te ogni momento diventava speciale, ogni sfida sembrava superabile.

La tua energia contagiosa, il tuo spirito indomabile, la tua capacità di trovare le energie per superare i momenti di difficoltà, la tua carica agonistica che condividevi con i compagni per supportarli e incitarli ci mancherà tantissimo.

Il tuo modo di fare diretto e senza compromessi, la tua onestà e generosità ti hanno fatto diventare un punto di riferimento per tutti noi, con te abbiamo condiviso momenti gioiosi della vita, i traguardi e le speranze.

Un amico rimasto accanto a noi per molti anni, diventato come un fratello, un confidente che poco alla volta è diventato parte di noi.

L’entusiasmo e lo spirito vitale che hai spigionato continueranno a sostenerci, il tuo esempio sarà fonte di ispirazione per tutti noi del Tennis Tavolo Paulilatino che non dimenticheremo mai quanto ha fatto per la società e quanto ha lasciato ad ognuno di noi.

Grazie Nazzaro. Un forte abbraccio a Sabrina, Davide e Luigi."

LA COPPA MURAVERA SI AVVICINA CON LA NAZIONALE ITALIANA UNDER 17

Quindici anni non sono pochi e mostrano la tenacia di una dirigenza che a volte fa salti mortali pur di mantenere lucida e appetitosa la Coppa Muravera.

In questo lasso di tempo si sono susseguite formule diverse ma destinate a privilegiare in particolar modo il settore giovanile.

Modus operandi adottato dal presidente del sodalizio organizzatore Luciano Saiu anche per l’edizione 2024 invitando nientemeno che la Nazionale Italiana under 17 che per l’occasione sarà seguita dal tecnico Giuseppe Del Rosso.

“Non è stato un caso che le nostre mire si siano spinte a questa selezione – dice il patron dal centro costiero sud orientale - infatti ne fa parte il nostro gioiellino sarrabese Francesca Seu e con lei una new entry della nostra società, la promettente giocatrice pugliese Sofia Minurri”.

Il programma prevede due giornate di allenamenti serrati (2-3 settembre) che accompagneranno le atlete fino al momento clou che assegnerà la Coppa Muravera (4 settembre).

Oltre alle già citate atlete, parteciperanno al TOP 7 conclusivo Gioia Maria Picu (A.S. Dilettantistica Circolo Tennistavolo Molfetta), Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari), Irene Moretti (A.S. Dilettantistica Tennistavolo Torino), Federica Interlandi e Martina Tirrito (Muravera TT).

Il tutto accadrà presso il PalaCuccu di viale Rinascita, struttura che ormai ha raggiunto livelli d’avanguardia invidiabili.

Sono giornate calde e tumultuose anche per la figlia allenatrice del presidente, nonché suo braccio destro nell’attività dirigenziale Francesca Saiu: “Un’altra peculiarità del nostro appuntamento fisso di fine stagione – aggiunge il tecnico – è costituita dai momenti di svago che si concedono i protagonisti sfruttando le eccellenti e rinomate comodità del 4 Mori Family Village, anche per questa quindicesima edizione della Coppa Muravera sensibile nel darci un aiuto concreto per rendere il soggiorno delle atlete indimenticabile.

Da un punto di vista agonistico sarà molto importante osservare gli step quotidiani che le ragazze affronteranno per essere in gran forma per l’aggiudicazione dell’ambito trofeo.

Infine un doveroso ringraziamento allo staff dirigenziale, alla sempre entusiasta componente genitoriale del Muravera TT, alla Pro Loco e al Comune che fanno il possibile per aiutarci”.

AL VIA LA STAGIONE DEGLI OPEN: PRIMA A NULVI E POI A CAGLIARI

C’è una forte eccitazione per il primo torneo della stagione agonistica 2024 – 2025.

Il Palazzetto dello Sport di Corso Vittorio Emanuele a Nulvi si sta ripulendo dalle scorie estive per assicurare ai presenti due giorni di assoluto dinamismo nel nome di una ripresa che in tanti si augurano non essere traumatica.

La società ospitante del Santa Tecla, guidata dal presidente Francesco Maria Zentile, olia i motori in vista di una stagione che si augura avvincente come quella appena passata.

Si comincia sabato 31 agosto a partire dalle 15:00 con il singolo open riservato agli over 2000 maschili e agli over 100 femminili.

Domenica primo settembre dalle ore 9:00 si comincia con il singolo open maschile e femminile assoluto.

Si conosce già la data del prossimo appuntamento: il 21 e 22 settembre, al Palatennistavolo di Cagliari con l’Open organizzato dalla società Marcozzi.

Nella foto: da sx il presidente Pasqualino Putzolu, Nazzaro Pusceddu, Carlo Maulu, Davide Pusceddu