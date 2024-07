Terremoti, nuove scosse notturne ai Campi Flegrei magnitudo 3.7

NAPOLI - Nuove scosse sismiche sono state registrate nella notte ai Campi Flegrei, un'area vulcanica situata nei pressi di Napoli. Secondo quanto riportato dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), le scosse sono state cinque, avvenute tra le 3:52 e le 4:17 di questa notte.

La magnitudo delle scosse è variata tra 2.3 e 3.7 Md, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e invitano la popolazione a mantenere la calma, seguendo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile.

I Campi Flegrei sono una delle aree vulcaniche più attive del mondo, con un'alta frequenza di eventi sismici dovuti all'attività magmatica sottostante. Questo tipo di fenomeni, seppur frequenti, richiedono una costante attenzione per garantire la sicurezza della popolazione locale.





La sequenza sismica nei Campi Flegrei

Timeline degli eventi

Ore 3:52 - La terra inizia a tremare

I primi due terremoti si sono verificati in un minuto alle 03:52 della notte, con una magnitudo di 3.0. L'epicentro è stato localizzato a Solfatara e l'ipocentro a due chilometri di profondità. Gli abitanti si sono svegliati e hanno iniziato a percepire i movimenti tellurici.

Ore 4:09 - La scossa più forte

Un'ora dopo i primi movimenti tellurici, alle 04:09, si è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.7. L'epicentro era situato a poche centinaia di metri dai primi terremoti, in località Pisciarelli, con un ipocentro a 3 chilometri di profondità. Questa scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione.

Ore 4:10 e 4:17 - Le ultime scosse

Successivamente, alle 04:10 e alle 04:17, si sono verificati due terremoti più lievi, ancora alla Solfatara, con magnitudo rispettivamente di 2.7 e 2.3. Gli ipocentri erano a un chilometro e due chilometri di profondità. La paura ha cominciato a diminuire.

La notte difficile nei Campi Flegrei

La terra ha tremato in piena notte nei Campi Flegrei, con una sequenza di cinque scosse in soli 25 minuti tra le 3:52 e le 4:17. La magnitudo delle scosse è variata tra 2.3 e 3.7. Questi eventi sono stati l'effetto del bradisismo, registrati in rapida sequenza dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Gli abitanti della zona hanno vissuto una notte difficile, spaventati e preoccupati per i continui movimenti tellurici. La sequenza sismica ha causato molta apprensione, ma fortunatamente non sono stati riportati danni significativi.