Scossa di Terremoto a Cosenza: Magnitudo 5.0 Registrata alle 21:43 – AGGIORNAMENTO

Forte Scossa di Terremoto a Pietrapaola, Provincia di Cosenza AGGIORNAMENTO

PIETRAPAOLA (CS), 1 AGOSTO 2024 – Una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Cosenza questa sera alle 21:43, con epicentro a 3 km a ovest di Pietrapaola. La magnitudo registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stata di 5.0, con una profondità di 21 km. Nonostante l'intensità del sisma, al momento non si segnalano danni significativi a persone o cose.

Dettagli dell'evento

La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Calabria, ma anche in alcune zone della Sicilia e della Puglia, causando momenti di panico tra la popolazione locale. Secondo i vigili del fuoco e la Protezione Civile, sono in corso verifiche per valutare eventuali danni strutturali, ma finora non ci sono state richieste di soccorso né segnalazioni di gravi danni.

Storico dei terremoti nella regione

Negli ultimi anni, la Calabria ha sperimentato vari eventi sismici. Nel 2022, una scossa di magnitudo 4.4 aveva colpito la stessa area, mentre nel 2019, un terremoto di magnitudo 4.0 era stato registrato nella vicina località di Acri. Questi eventi sottolineano la vulnerabilità sismica della regione e l'importanza delle misure di prevenzione e sicurezza.

Reazioni e misure di sicurezza

Il sindaco di Pietrapaola ha dichiarato che le autorità locali sono in allerta e stanno monitorando la situazione. È stato raccomandato ai cittadini di seguire le indicazioni della Protezione Civile e di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali. Le scuole e gli edifici pubblici saranno sottoposti a controlli approfonditi nelle prossime ore per garantire la sicurezza degli abitanti.

Il terremoto di questa sera a Pietrapaola ha evidenziato ancora una volta la necessità di essere preparati a eventi sismici in una regione storicamente soggetta a tali fenomeni. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a lavorare per garantire la sicurezza della popolazione. Si invita chiunque abbia subito danni a contattare immediatamente i numeri di emergenza.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti ufficiali dell'INGV e della Protezione Civile.

In aggiornamento

Terremoto a Cosenza: sciame sismico e notte di paura, gente in strada (Aggiornamento)