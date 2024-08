Terremoto a Cosenza: sciame sismico e notte di paura, gente in strada (Aggiornamento)

COSENZA LUG. - Un terremoto di magnitudo 5 ha scosso la provincia di Cosenza, in Calabria, alle 21:43 di ieri sera. L'epicentro è stato localizzato a Pietrapaola, a una profondità di 21 chilometri. Si tratta del sisma più forte degli ultimi 12 anni nella regione.

Dettagli dell'evento

La scossa è stata avvertita distintamente non solo in Calabria, ma anche in Puglia, provocando scene di panico in diverse località. Molti residenti hanno scelto di trascorrere la notte fuori dalle proprie abitazioni, alcuni dormendo nelle loro auto o montando tende nei giardini.

Dopo la scossa principale, sono state registrate due ulteriori scosse di assestamento: una di magnitudo 2.3 e un'altra di magnitudo 3.1, rispettivamente a Pietrapaola e Bocchigliero. Al momento, non si segnalano danni a cose o persone, ma le autorità locali continuano a monitorare la situazione.

Reazioni e misure di sicurezza

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto continuo con le autorità locali. Il capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato un'Unità di Crisi alle 23:00 per coordinare le operazioni con le strutture operative della Protezione Civile. I sopralluoghi condotti dalla sindaca di Pietrapaola, Manuela Labonia, non hanno evidenziato danni significativi.

A Corigliano-Rossano e in altri comuni della zona, le amministrazioni comunali hanno attivato i Centri Operativi Comunali (COC) e allertato la Protezione Civile locale. Anche i Vigili del Fuoco di Cosenza e Crotone sono stati inviati precauzionalmente nell'area dell'epicentro per controllare e verificare eventuali danni.

Dichiarazioni delle autorità

Domenico Costarella, direttore della Protezione Civile della Calabria, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e che sono in corso verifiche per valutare eventuali danni. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha sottolineato l'immediata risposta delle squadre di emergenza e la collaborazione con gli amministratori locali.

Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Carlo Doglioni, ha convocato un'unità di crisi per analizzare l'evento sismico e coordinare ulteriori azioni.

La terra ha tremato in Calabria, ma fortunatamente senza provocare danni significativi. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a rassicurare la popolazione, garantendo la massima attenzione e interventi tempestivi in caso di necessità.

