Terremoto di Magnitudo 4.5 scuote l'ovest della Grecia: avvertito anche in Italia

Epicentro localizzato nella regione della Etolia-Acarnania, nessun danno riportato fino ad ora

Nella notte tra lunedì e martedì, un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito l'ovest della Grecia, facendosi sentire distintamente anche in alcune regioni del Sud Italia. L'epicentro del sisma è stato localizzato nella regione della Etolia-Acarnania, secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano.

Il terremoto è avvenuto esattamente alle 00:59 ora locale, corrispondenti alle 23:59 di ieri in Italia, e ha avuto il suo ipocentro a una profondità di 29 chilometri sotto la superficie terrestre. La sua intensità e profondità hanno permesso di avvertirne la presenza non solo nelle vicinanze dell'epicentro ma anche in regioni italiane lontane dall'epicentro, come la Calabria e la Puglia, dove la popolazione ha riferito di aver percepito chiaramente la scossa.

Al momento, le autorità non hanno segnalato danni a persone o strutture. Le squadre di emergenza sono in stato di allerta e monitorano attentamente la situazione, pronte a intervenire in caso di necessità. I sismologi stanno analizzando i dati raccolti per valutare eventuali repliche o la possibilità di terremoti più significativi nelle prossime ore o giorni.

Questo evento sismico ricorda alla popolazione dell'importanza della preparazione e della prudenza in zone soggette a terremoti. In Italia, l'INGV continua a lavorare per fornire informazioni tempestive e accurate sulla situazione sismica del Paese e delle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Sebbene la scossa di terremoto di questa notte non abbia causato danni, serve come promemoria dell'imprevedibilità dei fenomeni naturali e dell'importanza di adottare misure preventive, come la verifica della sicurezza degli edifici e la conoscenza delle procedure di emergenza in caso di terremoto.

Gli abitanti delle aree colpite sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità locali e a restare informati attraverso i canali ufficiali di comunicazione.