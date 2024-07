Terremoto nel Mar Ionio: scossa di Magnitudo 4.6 Tra Puglia e Grecia, la Terra Trema Senza Conseguenze

In una mattinata che ha visto la natura manifestarsi con una scossa sismica, il Mar Ionio è stato teatro di un evento tellurico di magnitudo 4.6. Il fenomeno, verificatosi alle prime luci dell'alba di oggi, alle 6:20, ha interessato le acque tra la Puglia e la Grecia, senza fortunatamente causare danni.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha prontamente fornito i dettagli tecnici dell'accaduto, localizzando l'epicentro del sisma a circa 50 chilometri dall'isola di Corfu, con un ipocentro ben definito a 64 chilometri di profondità. Questa precisione nelle misurazioni ha permesso di valutare con accuratezza l'evento, confermando la fortuna di non aver avuto conseguenze dirette su persone o strutture.

La comunità scientifica continua a monitorare la situazione, rimanendo in allerta per eventuali sviluppi. Al momento, la popolazione locale e i turisti possono tirare un sospiro di sollievo, grazie alla conferma che il terremoto non ha interrotto la tranquillità della regione.





In aggiornamento