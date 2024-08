Terremoto Oggi in Calabria: Due Scosse Avvertite a Crotone, la Più Forte di Magnitudo 4.1

CROTONE, 12 AGOSTO 2024 – Oggi pomeriggio, due forti scosse di terremoto hanno colpito la provincia di Crotone, generando panico tra la popolazione locale. Il primo evento sismico, registrato alle 15:22 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto una magnitudo di 3.7 della scala Richter. La scossa è stata avvertita in diverse località, tra cui San Giovanni in Fiore e Verzino, con numerose segnalazioni che sono arrivate sui social, in particolare su X (precedentemente noto come Twitter).

Solo 19 minuti dopo, un secondo terremoto, ancora più potente, ha scosso la stessa area. La magnitudo di questa seconda scossa è stata stimata tra 3.6 e 4.1. Anche questo evento è stato confermato dall'INGV tramite i propri canali ufficiali sui social media.

Reazioni e danni

Nonostante l'intensità delle scosse, al momento non si segnalano danni gravi a strutture o feriti. Tuttavia, la popolazione locale è comprensibilmente allarmata e in molti hanno deciso di abbandonare temporaneamente le loro abitazioni per precauzione. I comuni colpiti stanno monitorando la situazione e sono stati attivati i protocolli di emergenza.

Contesto geologico

La Calabria è una delle regioni italiane più sismicamente attive, situata lungo una delle principali faglie tettoniche del Mediterraneo. L'area di Crotone, in particolare, è soggetta a frequenti movimenti tellurici, che possono variare in intensità. Gli esperti dell'INGV continuano a monitorare l'attività sismica nella regione per fornire aggiornamenti in tempo reale e indicazioni alla popolazione su come comportarsi in caso di ulteriori scosse.





