"To The Beat" è il nuovo singolo del dj/producer italiano CRYBE

Ascolta “To The Beat” su Spotify >> http://tiny.cc/87jtzz

Crybe, dj/producer italiano, dopo aver pubblicato diversi singoli dal 2019 tra cui il recente “Starblue”, è tornato con il suo nuovo brano dal titolo “To The Beat”, disponibile su tutti i digital stores da venerdì 1 Novembre.

“To The Beat”, uscito su GAS RECORDS (label di Alex Nocera), risalta il sound attuale di Crybe, in costante evoluzione e sperimentazione.

Il vocal trascinante trasporta l’ascoltatore verso il ritornello caratterizzato da sonorità travolgenti e ritmi pulsanti.



“Trasmettere emozioni grazie ai miei dischi è l’aspetto che reputo fondamentale. Sono alla continua ricerca di nuovi suoni, per dare un’ impronta unica al mio progetto”

Crybe commenta così il suo nuovo singolo “To The Beat”:

“In questo disco c’è la voglia di connettersi, di far battere i cuori all’unisono e di riscoprire il potere della musica come linguaggio universale dell'anima”

Segui CRYBE

instagram.com/crybemusic

Spotify: http://tiny.cc/j0crzz