Calcio. Tommaso Biasci, il Gol e il Sogno: la Stella dell'US Catanzaro Brilla in Serie B - Video

Tra successi personali e spirito di squadra, Biasci guida il Catanzaro verso un epilogo di stagione da incorniciare

CATANZARO - Tommaso Biasci, l'attaccante dell'US Catanzaro 1929, si sta godendo un momento eccezionale, avendo segnato recentemente un gol eccezionale contro Brescia. In un'intervista rilassata e ottimista, Biasci riflette sulla sua performance e sull'andamento del Catanzaro mentre si avvicinano alle fasi finali di un campionato altamente competitivo.

"Brescia è stata una partita difficile, ma abbiamo ottenuto un pareggio prezioso," dice Biasci, mantenendo una prospettiva positiva nonostante l'opportunità mancata di una vittoria. Il pareggio in trasferta è un risultato con il quale lui e la squadra sono contenti, ma c'è la consapevolezza che potevano fare di più, soprattutto nelle ripartenze mancate.

La preparazione per la prossima partita contro il Parma è già in corso, con Biasci che riconosce la difficoltà dell'incontro ma resta fiducioso nelle capacità della sua squadra. Commentando sulla sua tattica in campo, Biasci riconosce che la squadra avrebbe potuto attaccare meglio la linea difensiva avversaria ma esalta anche il gioco difensivo solido mostrato.

Biasci, riflettendo sui suoi gol, li classifica esteticamente, con quello contro Brescia in cima alla lista, seguito da quello contro la FeralpiSalò e il delicato pallonetto contro il Cosenza. Ogni gol ha il suo posto speciale nella memoria di Biasci, che valuta la sua prima stagione in Serie B come un successo personale e di squadra.

Nonostante il suo successo, Biasci è umile nel suo bilancio stagionale e attribuisce la sua ascesa a una combinazione di maturità, tempismo e l'ambiente giusto. "È stato un percorso di riscatto personale," condivide Biasci, evidenziando il suo ritorno dopo un periodo difficile nella sua carriera, che lo ha portato a considerare l'idea di smettere prima di riuscire a riprendersi con successo.

Con il Catanzaro che sembra sicuro di mantenere il posto nei play-off, Biasci e la sua squadra affrontano le ultime otto partite della stagione con serenità e concentrazione, impegnati a giocare ogni partita come se fosse la finale.

Biasci parla anche dell'impatto dei giovani giocatori come Ambrosino sul girone di ritorno e come, nonostante un lento inizio, questi stanno ora mostrando il loro valore e integrazione nella squadra, evidenziando l'importanza di un gruppo unito.

Infine, rivolgendo l'attenzione alla prossima partita contro il Parma, Biasci ammette che la sconfitta pesante subita all'andata potrebbe fungere da motivazione aggiuntiva. "La pressione è tutta sul Parma," afferma Biasci, mostrando fiducia nel suo team e nella loro crescita dal loro ultimo incontro, anticipando una partita con una dinamica completamente nuova.

Con la stagione che si avvicina alla conclusione, Tommaso Biasci si trova in una fase di riflessione e di rinnovato impegno. La determinazione di Biasci a migliorare e a spingere la sua squadra ai massimi livelli è palpabile, e con ogni partita che si avvicina, c'è la sensazione che il meglio debba ancora venire sia per lui che per l'US Catanzaro 1929.

Di seguito il video integrale la conferenza stampa con Tommaso Biasci