Torino, 13enne si getta dal quarto piano dopo un brutto voto: è grave in ospedale"

Un ragazzo di 13 anni si è lanciato dal quarto piano della sua abitazione. Attualmente è ricoverato in condizioni critiche al Regina Margherita.

TORINO - Un dramma familiare scuote il Pinerolese. Mercoledì, nel tardo pomeriggio, un ragazzo di 13 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal quarto piano del palazzo dove risiede. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato profondamente turbato per un brutto voto scolastico, al punto da lasciare un biglietto indirizzato ai genitori in cui spiegava le ragioni del suo gesto.

Immediatamente soccorso, il tredicenne è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove si trova ora in rianimazione. I medici hanno già effettuato un intervento chirurgico per stabilizzare le numerose fratture riportate, e la prognosi rimane riservata. Desta particolare preoccupazione un grave trauma toracico, sebbene fortunatamente non siano state rilevate lesioni alla testa.

La vicenda ha scosso la comunità locale e riaccende i riflettori sul delicato tema del benessere psicologico degli adolescenti, particolarmente vulnerabili a pressioni scolastiche e familiari.