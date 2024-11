Tragedia a Cosenza: uomo folgorato in una cabina elettrica su Viale Crati. Intervento dei Vvf

Intervento dei Vigili del Fuoco su Viale Crati (SS107): Tragedia in Cabina Elettrica, Deceduta una Persona Folgorata

Cosenza – Nella giornata odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, dalla sede centrale, è intervenuta su Viale Crati, lungo la SS107, a seguito di una chiamata di emergenza inoltrata dalla centrale operativa Suem118. L’intervento si è reso necessario per una segnalazione relativa a una cabina elettrica, all'interno della quale, purtroppo, è stata rinvenuta una persona deceduta, presumibilmente a causa di una folgorazione.

Dinamica dell'intervento

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area circostante la cabina elettrica per evitare ulteriori rischi. Le operazioni sono state condotte con grande cautela, considerata la pericolosità del luogo e la necessità di isolare completamente l’area.

Insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri, che si sono occupati degli adempimenti investigativi di competenza per accertare le dinamiche esatte dell’incidente. Presenti anche i tecnici di Enel, chiamati per gestire in sicurezza la componente elettrica della cabina, e il personale medico del Suem118, che ha potuto solo constatare il decesso.

Sicurezza e prevenzione

Incidenti di questo tipo, purtroppo, ricordano quanto sia importante garantire massima attenzione e rispetto delle norme di sicurezza intorno a impianti elettrici. I Vigili del Fuoco e i tecnici Enel raccomandano infatti sempre cautela nelle vicinanze delle cabine elettriche, aree potenzialmente ad alto rischio per la presenza di forti tensioni.

Indagini in corso

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso. Al momento non si conoscono le esatte motivazioni che hanno portato la vittima ad accedere alla cabina, un’area generalmente inaccessibile al pubblico per ragioni di sicurezza.