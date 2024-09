Tragedia a Filogaso: Paolo Vallotta, 70enne, precipita dal tetto di casa e perde la vita

Paolo Vallotta, ex dipendente comunale di Maierato, è deceduto dopo essere caduto durante lavori di manutenzione.

FILOGASO (VV) - Un drammatico incidente è costato la vita a Paolo Vallotta, pensionato di 70 anni originario di Maierato, nel Vibonese. L’uomo è precipitato dal tetto della propria abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori e il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, le sue condizioni sono apparse subito critiche.

I sanitari hanno lottato a lungo per salvare la vita del 70enne, ma le gravi ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Paolo Vallotta, ex dipendente del Comune di Maierato, era molto conosciuto e stimato nella comunità locale di Filogaso, dove risiedeva ormai da diversi anni. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto familiari e amici, che hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo.

L’incidente è avvenuto mentre Vallotta si trovava sul tetto di casa per alcuni lavori di manutenzione. Le dinamiche esatte della caduta sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che l’uomo abbia perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

I funerali si terranno nei prossimi giorni a Filogaso, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.