Tragedia a Pizzo Calabro: muore l'uomo caduto in un dirupo davanti alla figlia

PIZZO CALABRO — È deceduto nel tardo pomeriggio di oggi l'uomo di 46 anni, originario di Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, ma residente a Roma da diversi anni, che l’uomo si è lanciato in un dirupo a Pizzo Calabro. L'incidente è avvenuto nel parcheggio "Pitaro", dove l'uomo, per motivi ancora da chiarire, ha scavalcato l'inferriata precipitando nel vuoto.

Tentativi disperati di salvare la vittima

Nonostante l'intervento immediato e gli sforzi dei medici dell'Ospedale di Catanzaro, l'uomo è spirato a causa delle gravi ferite riportate. I vigili del fuoco hanno recuperato la vittima, ma le sue condizioni erano già critiche al momento del suo arrivo in eliambulanza presso l'ospedale.

Il doloroso tentativo della famiglia di evitare la tragedia

La moglie e la figlia di sette anni, presenti al momento della tragedia, hanno cercato disperatamente di salvare l'uomo aggrappandosi a lui. Le loro urla hanno attirato l'attenzione di un ausiliare del traffico che si trovava in zona, il quale ha cercato di intervenire. Purtroppo, tutti i tentativi di salvare l'uomo si sono rivelati vani.

Una vacanza trasformatasi in tragedia

La famiglia era giunta in Calabria da Roma per trascorrere alcuni giorni di vacanza in occasione del Ferragosto. Quello che doveva essere un tranquillo periodo di riposo si è trasformato in una tragedia indescrivibile.

Indagini e domande senza risposta

Le autorità stanno ancora indagando per capire le motivazioni che hanno portato l'uomo a compiere questo gesto fatale. Al momento, le ragioni del suo comportamento rimangono sconosciute.

Questo tragico evento ha lasciato la piccola comunità di Pizzo Calabro e il paese natale della vittima, Francavilla Angitola, in profondo shock e lutto.