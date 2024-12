Tragedia a San Pietro a Maida: due ragazze perdono la vita in un incidente stradale

San Pietro a Maida (CZ) – Una notte di dolore e sgomento per la comunità di San Pietro a Maida, dove un grave incidente stradale ha strappato la vita a due giovani ragazze, una delle quali minorenne. Il tragico episodio si è verificato in località Guarna, sulla strada provinciale.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, un’automobile con cinque ragazzi a bordo è uscita di strada, schiantandosi violentemente. Subito dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco. Tre dei passeggeri, feriti ma coscienti, sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, mentre le due ragazze sono rimaste intrappolate, senza possibilità di scampo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per le due giovani non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre ragazzi sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie; le loro condizioni, al momento, non sembrano destare particolare preoccupazione.

L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, si parla di velocità elevata e possibile perdita di controllo del veicolo, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.

La comunità locale si è stretta attorno alle famiglie delle vittime, sconvolta da una tragedia che ha portato via due giovani vite nel pieno della loro fioritura.

Il sindaco di San Pietro a Maida ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza, invitando tutti alla prudenza sulle strade per evitare simili tragedie in futuro.

Aggiornamento dai Vigili del fuoco

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata dalle ore 4.35 circa nel comune di San Pietro a Maida, loc. Guarna per incidente stradale. Una la vettura coinvolta una Mercedes che per cause in corso di accertamento perdeva ribaltandosi al di fuori della carreggiata andando ad impattare contro alberi di ulivo ed una quercia.

A bordo cinque giovani tre ragazzi e due ragazze. Quest'ultime, rimaste incastrate, sono decedute all'interno della vettura che a seguito dell'impatto si incendiava.

Nonostante il tempestivo intervento, all'arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito.

I tre ragazzi che riportavano ferite lievi e contusioni affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il Comandante del NOR.

Si attende magistrato di turno per l'autorizzazione al recupero della salme.