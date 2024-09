A Sestri Levante: 74enne uccide la moglie e si consegna ai carabinieri

GENOVA - Femminicidio a Sestri Levante: Anziano Uccide la Moglie e Confessa ai Carabinieri

Sestri Levante, 19 settembre 2024 - Tragedia familiare questa mattina nel comune ligure di Sestri Levante, dove un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie e si è presentato ai carabinieri per confessare il delitto.

L'uomo, identificato come Giampaolo Bregante, ha sparato alla moglie, Cristina Marini, al culmine di una situazione che, secondo le prime dichiarazioni, era segnata dalla depressione della donna. Dopo aver compiuto l'omicidio, Bregante si è recato presso la caserma dei carabinieri, dove ha confessato il crimine, sostenendo di aver agito per "porre fine alla sofferenza della moglie", che si rifiutava di assumere i farmaci prescritti per le cure.

Sul luogo del delitto sono intervenuti prontamente i medici del 118 e i carabinieri del nucleo investigativo, che stanno conducendo le indagini sotto la direzione del pm Stefano Puppo. La comunità locale è sconvolta dall'accaduto, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica e le motivazioni dietro questo tragico evento.

Femminicidio: Un Fenomeno in Aumento

L'episodio di Sestri Levante riaccende i riflettori sulla piaga del femminicidio in Italia, un fenomeno drammatico che continua a mietere vittime. Solo nel 2023, sono state oltre 100 le donne uccise per mano di partner o ex partner, evidenziando la necessità di interventi concreti e tempestivi per prevenire queste tragedie.

La Depressione e il Rifiuto delle Cure

Il caso di Giampaolo Bregante e Cristina Marini sottolinea anche l'importanza della gestione adeguata delle malattie mentali e della necessità di supporto psicologico sia per i malati che per i familiari. Il rifiuto delle cure da parte della vittima potrebbe aver esasperato la situazione, portando a un esito tragico che forse si sarebbe potuto evitare con un supporto adeguato.

Indagini in Corso

Gli investigatori continuano a lavorare per raccogliere tutte le prove e testimonianze necessarie per chiarire ogni aspetto della vicenda. Nel frattempo, Giampaolo Bregante rimane in stato di fermo, in attesa di ulteriori sviluppi legali.