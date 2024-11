Tragedia a Taverna: tredicenne muore durante allenamento

Taverna, tredicenne muore durante allenamento: tragedia nel campo sportivo

TAVERNA (CZ) – Un dramma ha colpito la comunità di Taverna, un piccolo centro della Calabria, lasciando attoniti amici, familiari e compagni di squadra di un giovane tredicenne che ha perso la vita mentre si allenava sul campo sportivo locale. Il ragazzo, che faceva parte della squadra giovanile del paese, è stato stroncato da un malore improvviso, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi.

Erano le ore pomeridiane, e come ogni giorno, il tredicenne rincorreva la sua passione per il calcio, giocando con quella determinazione e gioia che caratterizzavano il suo amore per lo sport. Aveva grandi sogni, desiderava costruire un futuro nel calcio, immaginando un giorno di calcare campi più grandi e portare con sé l'orgoglio della sua piccola comunità. Ma quel sogno si è spezzato all’improvviso.

Mentre si allenava, il giovane ha accusato un malore e si è accasciato sul terreno di gioco, sotto gli occhi attoniti dei compagni e dell’allenatore. Subito, è stato chiamato il 118 di Taverna, ma, nonostante la tempestività degli medici, per il tredicenne non c’è stato nulla da fare.

Il dolore e lo sgomento hanno scosso profondamente la comunità di Taverna, dove il ragazzo era conosciuto per la sua energia, il suo entusiasmo e il suo talento. Parenti, amici e concittadini si sono stretti attorno alla famiglia, in un momento di dolore indescrivibile.

Questa tragedia ha toccato il cuore di tutti, facendo emergere una riflessione sull’importanza della prevenzione e della salute in ambito sportivo.