Tragedia a Crotone: uomo muore per shock anafilattico dopo punture di vespe sulla spiaggia

CROTONE, – Un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, ha tragicamente perso la vita ieri a causa di uno shock anafilattico provocato dalle punture di uno sciame di vespe. L'incidente è avvenuto sulla spiaggia libera nella zona sud della città calabrese.

L'uomo, un ingegnere noto per i suoi frequenti viaggi di lavoro in diversi paesi europei, si trovava a Crotone per una breve vacanza presso alcuni familiari residenti in città. Mentre si godeva una giornata al mare, è stato improvvisamente assalito da uno sciame di vespe fuoriuscite da un nido nascosto nella vicina vegetazione.

Consapevole della sua allergia alle punture di insetti, l'uomo ha tentato disperatamente di sfuggire agli attacchi gettandosi in acqua. Purtroppo, il suo tentativo di salvezza si è rivelato vano e l'uomo è deceduto in mare a causa dello shock anafilattico.

Il recupero del corpo è stato reso difficile dalla continua presenza delle vespe, che hanno punto anche i primi soccorritori giunti sul posto. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, della Questura e dei Vigili del fuoco, nonché la disponibilità dell'elisoccorso al porto di Crotone, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Gli accertamenti sull'incidente sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri.