Tragedia inaspettata: fa manovra con il trattore e schiaccia il figlio di otto anni

FERRARA - Una tragedia inaspettata ha colpito una famiglia alle porte di Ferrara, nella zona di campagna tra le frazioni di Porotto e Vigarano Mainarda. Poco dopo le 19, un uomo, mentre era impegnato in una consueta manovra con il trattore nel piazzale della sua azienda agricola, ha investito accidentalmente il figlio di otto anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava cercando di fare spazio per permettere il passaggio dell’altro figlio che si trovava a bordo di un motorino. Durante la manovra, il bambino è finito nella traiettoria delle grosse ruote del mezzo agricolo. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la giovane vita.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Questura di Ferrara e la polizia scientifica, quest'ultima incaricata dei rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell'accaduto. La pm Barbara Cavallo ha disposto il sequestro dell'area e del trattore per permettere ulteriori indagini.

Questa tragica vicenda ha lasciato la comunità locale sotto shock, evidenziando ancora una volta i pericoli legati all'uso di macchinari agricoli nelle immediate vicinanze di abitazioni e aree frequentate da bambini.