Tragedia a Lamezia Terme: decesso per infarto, ambulanza senza medico

Una comunità in lutto e un sistema di emergenza sotto esame dopo il fatale ritardo nelle cure mediche a un uomo di 62 anni.

LAMEZIA TERME - In un drammatico episodio avvenuto a Lamezia Terme, un uomo di 62 anni ha perso la vita a causa di un infarto, con l'ambulanza giunta in suo soccorso priva di personale medico. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli infermieri, la gravità delle condizioni del paziente era tale da non lasciare speranza.

Il fatto ha sollevato profonde preoccupazioni riguardo la disponibilità di mezzi di soccorso adeguatamente equipaggiati nella regione, dove si registra una marcata carenza di ambulanze medicalizzate. Dei quattro mezzi disponibili per un'area che conta circa 150.000 abitanti, tre — tra cui quelle di Lamezia, Falerna e Maida — sono operativi senza un medico a bordo. L'unica ambulanza con medico, stazionata a Soveria Mannelli, era impegnata in un altro intervento d'emergenza a 40 chilometri di distanza.

L'incidente ha messo in luce le criticità del sistema di emergenza sanitaria e la necessità di una sua immediata revisione per garantire la sicurezza dei cittadini. La communità, ancora sotto shock, chiede risposte e si interroga sulle possibili azioni da intraprendere per evitare che simili tragedie possano ripetersi. (Ansa) (Immagine archivio)