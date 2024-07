Tragedia nel Cosentino: Precipita con l'auto 70 metri, anziano scomparso ritrovato morto

AIELLO CALABRO, CS – In una tragica svolta degli eventi, un anziano di 75 anni del comune di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, è stato ritrovato morto dopo una scomparsa che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità locale. L'uomo era uscito dalla sua abitazione nella tarda mattinata di ieri per una raccolta di asparagi, una pratica comune in questa regione ricca di verde.

Il dramma si è consumato quando l'anziano, alla guida della sua automobile, è precipitato da un'altezza di circa 70 metri, finendo la sua corsa in un canalone di difficile accesso. Un residente, testimone involontario del tragico epilogo, ha notato la vettura e ha immediatamente allertato le autorità.

I carabinieri della stazione di Paola, insieme ai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Calabria delle stazioni alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica, si sono messi alla ricerca dell'anziano scomparso, ma purtroppo ogni speranza si è spenta quando il corpo senza vita è stato ritrovato.

Il sito del ritrovamento, caratterizzato da un terreno impervio, ha richiesto un'operazione di recupero complessa. I tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, affiancati dai colleghi del CNSAS Calabria e dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola, hanno lavorato con dedizione per restituire il corpo all'affetto dei suoi cari.

La comunità di Aiello Calabro, stretta dal dolore, ora piange la perdita di uno dei suoi membri, ricordato per la sua passione per la natura e l'attaccamento alle tradizioni locali. Il tragico incidente lascia un vuoto incolmabile e solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale nelle zone montuose, spesso teatro di simili fatalità.