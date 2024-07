Tragedia a San Sosti (CZ): anziana precipita in un dirupo e perde la vita

SAN SOSTI, (CZ) 09 MAR. - Un tragico incidente ha scosso la comunità di San Sosti, dove una donna di 76 anni ha perso la vita cadendo in un dirupo. L'incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di ieri, in località "Macellara", nel cuore del Cosentino.

Nonostante gli sforzi delle squadre di soccorso, la vittima, la cui identità non è stata ancora divulgata, è deceduta sul colpo a seguito della caduta. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava lavorando in un campo di sua proprietà quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l'equilibrio e precipitato nel dirupo.

I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sulla scena insieme ai soccorritori del 118 e ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, hanno lavorato senza sosta per recuperare il corpo dell'anziana. L'allarme era stato dato dai familiari della donna, preoccupati per il suo mancato rientro a casa.

Le autorità sono attualmente al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente, con l'ipotesi prevalente che si tratti di una tragica fatalità. La comunità di San Sosti si stringe nel dolore, ricordando una vita spezzata in modo così improvviso e tragico.