Tragedia a Sant'Agata Bolognese: incidente Stradale, miete una Vita

Tragedia nel Bolognese: scontro mortale all'incrocio. Un impatto devastante tra due auto a Sant'Agata Bolognese spegne una vita e ne cambia altre due

SANT'AGATA BOLOGNESE – Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquilla cittadina di Sant'Agata Bolognese, causando la morte di un uomo di 48 anni e il ferimento di altre due persone. Angelo Russo, campano di nascita ma modenese d'adozione, non è sopravvissuto all'impatto avvenuto nell'intersezione tra via Montirone e via Ghiarone.

I dettagli del sinistro, accaduto in un'area regolata da semaforo, stanno emergendo man mano che le forze dell'ordine procedono con l'indagine. Da una prima analisi, pare che il fatale scontro laterale tra la Volvo guidata da Russo e una Ford possa essere stato innescato dal mancato rispetto di un semaforo rosso da parte di uno dei conducenti.

Immediato l'intervento dei soccorsi: tre ambulanze e un'automedica del 118 si sono precipitate sul luogo dell'accaduto, assistite dai vigili del fuoco e dai carabinieri che hanno operato per i necessari accertamenti. Tra le lamiere contorte, Russo è stato trovato senza vita, mentre i passeggeri dell'altra auto, una donna di 58 anni e un uomo di 47, sono stati trasportati in ospedale con ferite di media gravità.

Il cordoglio della comunità si unisce al dolore della famiglia di Russo, lasciando un velo di tristezza sull'intero territorio. Questa tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sull'importanza di rispettare scrupolosamente le regole del codice della strada per prevenire simili catastrofi.

Le autorità esortano i testimoni a farsi avanti per contribuire a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, mentre la comunità si interroga su come simili eventi possano essere evitati in futuro. In queste ore di lutto, si rinnova l'appello alla prudenza e all'attenzione, pilastri fondamentali per la tutela della vita umana sulle strade.