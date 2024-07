Tragedia shock sul Po: una foto fatale per un 53enne

Dramma ai Murazzi: uomo annega cercando di immortalare la serata primaverile, la comunità sotto shock

TORINO - In una tragica svolta degli eventi ieri sera, un uomo di 53 anni residente a Rivalta ha perso la vita cadendo nel fiume Po ai Murazzi mentre tentava di immortalare il paesaggio. La serata, caratterizzata da una gradevole atmosfera primaverile, si è trasformata in una scena di soccorsi e dolore.

La vittima, la cui identità non è stata divulgata, era in compagnia della moglie quando, poco dopo le 20:00, ha perso l'equilibrio e si è trovato in difficoltà nelle acque vicino a Piazza Vittorio. L'allarme è stato immediato, ma nonostante gli sforzi eroici di un giovane 24enne originario del Bangladesh, che si è tuffato nel fiume nel tentativo di aiuto, l'uomo non è stato localizzato in tempo.

Le squadre di soccorso, incluse le unità dei vigili del fuoco e i carabinieri, sono rapidamente intervenute. Dopo venti minuti di ricerche, la scoperta sconvolgente: l'uomo è stato recuperato senza vita, apparentemente colpito da un arresto cardiaco.

La moglie, testimone impotente dell'accaduto e visibilmente scossa, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La comunità si stringe nel dolore per la perdita improvvisa e nell'elogio del coraggio del giovane che non ha esitato a rischiare la propria sicurezza in un disperato tentativo di salvataggio.

Il quartiere dei Murazzi, solitamente animato dalla vita notturna e dalla bellezza delle sue rive, oggi è avvolto nel silenzio del lutto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente, mentre la città si ferma a riflettere sul triste destino che ha spezzato una vita e lasciato una famiglia nel dolore.