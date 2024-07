Tragedia in Valle d'Aosta: la fine atroce di Auriane

Il femminicidio che scuote due nazioni: arrestato a Lione il sospetto, un giovane studente italo-egiziano

La Valle d'Aosta è stata teatro di un drammatico episodio di femminicidio. Auriane Nathalie Laisne, ventiduenne di origini francesi, è stata tragicamente trovata priva di vita in una chiesa abbandonata, in un gesto che il capo della procura di Aosta, Luca Ceccanti, descrive come "un atto di possesso e annullamento".

Il principale sospettato, Teima Sohaib, ventunenne italo-egiziano originario di Fermo, è stato catturato a Lione dalla gendarmerie e attualmente attende il processo di estradizione in Italia. L'accusa è di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'esistenza di un rapporto affettivo con la vittima.

Sohaib, descritto come uno studente senza precedenti penali, era in Francia per studiare e lavorare nella ristorazione. Il suo avvocato, Julien Paris, ha sottolineato la necessità di non influenzare il prossimo processo con le ombre dell'omicidio in Valle d'Aosta, enfatizzando la presunzione di innocenza del suo assistito.

Il delitto, si sospetta, è stato commesso nella chiesetta di Equilivaz, un villaggio abbandonato. Teima e Auriane, nonostante i precedenti episodi di violenza domestica, avevano intrapreso un viaggio insieme, risultando entrambi identificati dalla polizia di frontiera italiana. Le indagini hanno preso una svolta decisiva con il ritrovamento di una pennetta USB vicino al corpo di Auriane, permettendo agli investigatori di stringere il cerchio attorno a Sohaib.

La vicenda di Auriane, che viaggiava per l'Europa, finisce tragicamente in Italia, lasciando dietro di sé una scia di domande ancora senza risposta. La data esatta della sua morte non è stata determinata, ma gli elementi raccolti delineano un quadro sinistro di un omicidio premeditato, lontano dall'essere un atto impulsivo. Ad Aosta, i parenti hanno riconosciuto la ragazza, mentre la giustizia lavora per dare giustizia alla sua tragica fine.