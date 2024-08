Tragico incidente sull'A2 in Calabria: 42enne muore travolto da un'auto

LAMEZIA TERME, 23 AGOSTO – Un uomo di 42 anni, di origini marocchine, è deceduto ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo, in direzione nord.

Secondo le prime informazioni, la vittima si sarebbe fermata in una piazzola di sosta per motivi ancora da chiarire.





Nel momento in cui ha aperto la portiera dell'auto, è stato investito da un'altra vettura in transito. Il conducente del veicolo investitore si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è stato successivamente condotto presso gli uffici della Polizia Stradale per essere interrogato.





Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso, ma, nonostante il rapido intervento dei sanitari, il quarantaduenne non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati.





L'incidente ha comportato la chiusura temporanea della carreggiata nord, provocando significativi disagi al traffico con lunghe code di veicoli. Sul posto sono intervenute anche squadre dell'Anas per gestire la situazione e facilitare la ripresa della circolazione.





Le forze dell'ordine stanno attualmente lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Al momento, le cause che hanno portato la vittima a fermarsi lungo la corsia di emergenza restano sconosciute e oggetto di indagine.





L'incidente ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza stradale, in particolare sull'A2, un'arteria fondamentale per i collegamenti in Calabria e nel resto del Sud Italia. Le autorità ricordano l'importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale, specialmente in tratti di strada ad alta velocità come quello interessato dall'incidente.