Tragico incidente sulla Flaminia: due vittime nello schianto a Trevi

Trevi (Umbria) – Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo la via Flaminia, all’altezza della località Fonte Pigge, nel comune di Trevi. Due giovani vite si sono spezzate in uno schianto frontale tra un’Alfa Romeo e una Citroen. La tragedia ha colpito la comunità locale e quella di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

Le vittime sono un trentaseienne del posto, alla guida dell’Alfa Romeo, e una trentenne residente nel comune campano, che si trovava alla guida della Citroen. Entrambi sono deceduti sul colpo a causa del violento impatto avvenuto in un tratto rettilineo della strada.

Le indagini in corso

Sul luogo del tragico evento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trevi e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Foligno, impegnati nelle indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto a velocità sostenuta, ma saranno gli accertamenti tecnici a fare luce sulle cause precise.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai vigili del fuoco di Foligno e Spoleto, che hanno estratto i corpi dalle lamiere contorte dei veicoli, e dal personale del 118, che ha constatato il decesso di entrambi i conducenti.

Comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente sia la comunità di Trevi che quella di Piedimonte Matese. Il sindaco di Trevi ha espresso cordoglio per la tragedia, sottolineando l’importanza di interventi per migliorare la sicurezza stradale lungo questo tratto della Flaminia, teatro di frequenti incidenti.

Focus sulla sicurezza stradale

L’incidente riapre il dibattito sulla necessità di interventi infrastrutturali e di prevenzione per ridurre il rischio di incidenti su strade ad alto scorrimento come la via Flaminia. L’area in cui si è verificato lo schianto è nota per la scarsa illuminazione e per la pericolosità di alcuni tratti.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fornire risposte alle famiglie delle vittime e alla comunità, mentre si rinnova l’appello alla prudenza alla guida e al rispetto delle norme del Codice della strada.