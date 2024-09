Tragico incidente sulla SP172 a Borgia: muore il conducente di una Fiat 124 Spider

Lo schianto contro un muro è fatale per un uomo del 1973. Vigili del fuoco, carabinieri e sanitari in azione per la messa in sicurezza del sito e i soccorsi.

BORGIA (CZ) - Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 18.20 circa sulla Sp172, nel comune di Borgia (CZ) per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte: una Peugeot 208 ed una Fiat 124 Spider. Quest'ultima andava altresì ad impattare violentemente contro un muro adiacente la sede stradale.

Deceduto il conducente della Fiat (classe 1973).

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto personale sanitario del Suem118, elisoccorso e carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Le operazioni di soccorso coordinate dal CSE Francesco Rosi