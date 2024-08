Tragico schianto in moto a Lanciano: due giovani neodiplomati perdono la vita

Un incidente mortale coinvolge due ragazzi di 18 e 19 anni. L'alta velocità potrebbe essere la causa. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

LANCIANO, 23 AGO - Due giovani vite spezzate in un drammatico incidente stradale a Lanciano. Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, neodiplomati presso il liceo locale, sono morti ieri sera in un violento schianto mentre erano in sella ad una moto Honda.

L'incidente è avvenuto lungo una strada parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto ha prima colpito un ulivo a bordo strada, per poi terminare la sua corsa contro un palo in cemento armato.

Nonostante indossassero i caschi, l'impatto è stato così violento che entrambi i dispositivi di sicurezza si sono sganciati, risultando vani.

Il tempestivo intervento dei soccorritori purtroppo non è servito a salvare i due giovani, che sono morti sul colpo.

Le autorità, in particolare i carabinieri di Ortona, escludono al momento il coinvolgimento di altri veicoli e ipotizzano che la causa dell'incidente possa essere stata l'alta velocità.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Miriana Greco.