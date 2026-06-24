Transazioni - Mostra personale di carla Pugliano

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TRANSIZIONI Mostra personale di Carla Pugliano

Museo Diocesano e Capitolare di Terni

3 – 12 luglio 2026

Inaugurazione: 4 luglio 2026, ore 16:30 con l’intervento critico di Daniele Radini Tedeschi

Dal 3 al 12 luglio 2026 il Museo Diocesano e Capitolare di Terni ospita Transizioni, mostra personale di Carla Pugliano. L'inaugurazione, prevista per il 4 luglio alle ore 16:30, vedrà l'intervento critico di Daniele Radini Tedeschi, curatore del Padiglione Grenada alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte – Biennale di Venezia 2026 e direttore editoriale dell'Atlante dell'Arte Contemporanea edito da Giunti.

Patrocinata dal Comune di Terni e realizzata in collaborazione con Start Edizioni, l'Associazione Culturale La Rosa dei Venti e CathArt Gallery, Transizioni rappresenta una tappa significativa all'interno della ricerca di Carla Pugliano, artista che individua nella materia il luogo privilegiato di una riflessione sul senso dell’essere e sui suoi incessanti mutamenti. Le opere raccolte in mostra si configurano come testimonianze di un processo in continuo divenire, nel quale il dato visibile si apre a una sfera più profonda, evocativa e contemplativa.

Attraverso stratificazioni cromatiche, sedimentazioni e segni che affiorano dalla superficie pittorica, l'artista costruisce campi percettivi nei quali memoria e intuizione convivono in un equilibrio dinamico. L’impasto cromatico si fa presenza viva, deposito di esperienze, luogo di emersione di ciò che appartiene alla sfera più intima dell'individuo.

In questa prospettiva la pittura non assume il compito di descrivere il reale, ma quello di interrogarlo. È proprio in questa tensione emotiva tra presenza e assenza, tra permanenza e trasformazione, che si manifesta la cifra più autentica dell’artista.

La mostra si inserisce coerentemente nel percorso artistico dell'autrice, recentemente valorizzato dalla presenza nell'Atlante dell'Arte Contemporanea, dove si evidenzia come «l'artista riesca a edificare un ponte tra tradizione e innovazione» e come «le creazioni realizzate lascino trasparire una poetica in continua trasformazione, tesa a un crescente e graduale perfezionamento». Una poetica nella quale «la cifra caratterizzante è il pathos, intenso, palpabile, vibrante». Come sottolinea ancora il testo critico pubblicato nel volume, «la Nostra dà vita a una forma di liberazione emotiva dove colore e materia, strumenti privilegiati per la creazione, riescono a penetrare e sondare l'anima. Sensibile e acuta osservatrice, Carla Pugliano diviene la voce narrante di riflessioni sull'esistenza terrena, da sempre oggetto di elucubrazioni da parte degli spiriti saturnini».

Transizioni si propone come un percorso di contemplazione e consapevolezza, nel quale la pittura si fa strumento di conoscenza, capace di trasformare l'esperienza visiva in un viaggio di introspezione e scoperta di sé.

L’esposizione è aperta al pubblico dal 3 al 12 luglio 2026, tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 19:00, inclusi sabato e domenica, con ingresso libero.

NOTA BIOGRAFICA

Carla Pugliano è artista, curatrice e fondatrice di CathArt Gallery a Varese, spazio espositivo e atelier dedicato all'arte contemporanea. Dal 2025 ricopre il ruolo di Consulente Artistico per l'Atlante dell'Arte Contemporanea edito da Giunti.

Nel giugno 2026 partecipa con una sinossi artistica nel Padiglione Nazionale del Guatemala LAS INVISIBLES – 61ª Biennale di Venezia Arte, presso lo Spazio Berlendis, curato da Stefania Pieralice. Già nel 2024 aveva preso parte al collettivo The Perceptive Group presso il Padiglione Nazionale di Grenada in occasione della 60ª Edizione della Biennale. Nell'ottobre 2026 sarà inoltre presente a un’esposizione collettiva presso la Sparks Gallery di San Diego, in California, in collaborazione con la Fondazione Carlo Rambaldi.

La sua ricerca artistica, valorizzata da critici e curatori quali Daniele Radini Tedeschi, Vittorio Sgarbi, Andrea Barretta, si sviluppa tra arte figurativa e sperimentazione contemporanea, mantenendo costante il dialogo tra materia, memoria e spiritualità.

E’ stata inoltre presente con una sua opera in proiezione, tra alcune pubblicate sull'Atlante dell'Arte Contemporanea 2026, presso "The Celeste Bartos Theater 3" del MoMA, New York, in occasione della presentazione internazionale del volume.

Tra i riconoscimenti più significativi figurano il Leone d'Oro alla Triennale di Venezia 2024, il premio ricevuto nell'ambito della Biennale di Cremona 2026, il Premio Arte e Cultura della Camera dei Deputati, il Premio alla Carriera di Palazzo Malaspina, il Premio Vasari del Museo ArteIngenio, il Premio della Giuria del Museo NonantolArte e il Premio Internazionale d'Arte Maestri a Milano.

La sua attività espositiva annovera numerose partecipazioni a collettive di rilievo che si affiancano alle esperienze internazionali sopra menzionate, tra cui la Triennale di Venezia 2024, la XIV Florence Biennale, la Biennale di Lisbona e la Biennale di Milano. Il suo percorso comprende inoltre esposizioni presso sedi museali, istituzionali e manifestazioni d'arte in Italia e all'estero. Tra le mostre personali più significative figurano L'Accento sull'Arte (Roma, Galleria La Pigna), Ossimori dell'Anima (Sacro Monte di Varese), Mimesis (Palazzo Velli Expo, Rome Art Week), Catarsi Evolutiva (Sala Lucio Fontana, Comabbio) e Dialoghi dell'Anima presso CathArt Gallery.

SEDE ESPOSITIVA

Museo Diocesano e Capitolare di Terni

Via XI Febbraio 4 - Terni

CONTATTI E INFORMAZIONI

Sito web: www.carlapuglianoartist.com