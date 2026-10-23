Truffa dell'anziana a Udine: arrestato un 21enne con il metodo del finto carabiniere

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio di truffa ai danni di una persona anziana si è verificato a Udine, dove i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato un giovane di 21 anni. L'operazione, condotta con attenzione e prontezza, ha permesso di recuperare la refurtiva e di restituirla alla vittima, una donna di 85 anni.

L'osservazione e l'inseguimento

Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato un giovane salire a bordo di una station wagon e dirigersi verso la Bassa Friulana. Dopo pochi minuti, lo hanno visto entrare in un condominio e uscirne poco dopo con indosso abiti diversi da quelli che aveva all'ingresso. Insospettiti, i Carabinieri hanno continuato a seguirlo mentre contattavano i colleghi della Compagnia di Palmanova per verificare quanto stesse accadendo nell'edificio.

La scoperta della truffa in corso

Giunti nell'appartamento, i militari hanno trovato la donna di 85 anni ancora al telefono con un complice del truffatore, che si era spacciato per un maresciallo dei Carabinieri. La vittima ha raccontato di essere stata contattata e convinta a consegnare tutti i suoi gioielli a un carabiniere che si sarebbe presentato a casa, con la scusa di un suo coinvolgimento indiretto in una rapina. In realtà, la donna non ha consegnato nulla al 21enne, ma quest'ultimo, approfittando di un momento di distrazione, ha afferrato i valori posti sul tavolo ed è fuggito.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'arresto e il recupero della refurtiva

I Carabinieri, che stavano ancora pedinando il giovane, lo hanno visto essere accompagnato alla stazione delle corriere di Udine. Una volta sceso dal veicolo, è stato bloccato e portato presso il Comando Provinciale Carabinieri di Udine per la perquisizione. Nello zaino del 21enne sono stati trovati i preziosi appena sottratti all'anziana: varie collane, bracciali e anelli in oro giallo per un peso complessivo di oltre 120 grammi e un valore di circa 10 mila euro. La refurtiva è stata restituita alla donna, mentre il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di via Spalato.