Guerra. Trump annuncia l’uccisione di Niño Guerrero

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Trump annuncia l’uccisione di Niño Guerrero: colpito il leader del Tren de Aragua in un blitz coordinato in Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti rivendica l’operazione contro il capo della temuta organizzazione criminale venezuelana

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver autorizzato un’operazione militare che avrebbe portato all’eliminazione di Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conosciuto come “Niño Guerrero”, considerato il leader del Tren de Aragua, una delle organizzazioni criminali più pericolose dell’America Latina. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, l’azione sarebbe stata condotta dal Comando Sud degli Stati Uniti in collaborazione con le autorità venezuelane.

L’annuncio rappresenta uno degli sviluppi più significativi nella lotta statunitense contro le organizzazioni criminali transnazionali, con Washington che da tempo considera il Tren de Aragua una minaccia per la sicurezza regionale e internazionale.

Chi era Niño Guerrero

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero, era ritenuto il principale capo del Tren de Aragua, gruppo nato nello Stato venezuelano di Aragua e successivamente espansosi in numerosi Paesi dell’America Latina. Negli ultimi anni il suo nome è stato associato a traffico di droga, tratta di esseri umani, estorsioni, sequestri di persona, riciclaggio di denaro e altri reati riconducibili alla criminalità organizzata.

Guerrero era riuscito a sfuggire alla cattura nel 2023 durante una vasta operazione delle forze di sicurezza venezuelane nel carcere di Tocorón, struttura che per anni era stata considerata il centro operativo della banda.

Le parole di Trump

Nel suo messaggio, Trump ha affermato che l’operazione è stata eseguita su sua diretta autorizzazione e ha definito il Tren de Aragua come una delle organizzazioni più sanguinarie al mondo.

Il presidente americano ha inoltre collegato l’azione militare alle sue politiche di sicurezza e controllo dell’immigrazione, sostenendo che il suo obiettivo è quello di contrastare la presenza di gruppi criminali stranieri negli Stati Uniti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini americani.

Nel post, Trump ha ribadito che la sua amministrazione aveva già classificato il Tren de Aragua come organizzazione terroristica straniera e promesso una linea dura contro cartelli e reti criminali internazionali.

Operazione congiunta tra Stati Uniti e Venezuela

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità statunitensi e venezuelane, il blitz sarebbe stato realizzato grazie a una stretta collaborazione tra i due Paesi, con attività di intelligence condivisa e supporto tecnologico specializzato. Caracas ha confermato che durante l’operazione vi sono stati scontri con elementi criminali e che Guerrero sarebbe stato neutralizzato nel corso dell’azione.

La cooperazione tra Washington e Caracas su questo specifico dossier rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’intera vicenda, considerando i rapporti spesso complessi tra i due governi negli ultimi anni.

Cos’è il Tren de Aragua

Il Tren de Aragua è una rete criminale nata in Venezuela che nel tempo ha esteso la propria influenza in diversi Paesi del continente americano. Le autorità internazionali attribuiscono all’organizzazione attività legate a traffico di migranti, narcotraffico, estorsioni, omicidi su commissione, tratta di persone e riciclaggio di denaro.

Negli ultimi anni il gruppo è diventato uno dei principali obiettivi delle forze di sicurezza di diversi Stati, proprio a causa della sua crescente capacità di operare oltre i confini venezuelani.

Un colpo simbolico contro la criminalità transnazionale

Se confermata in tutti i dettagli, l’uccisione di Niño Guerrero rappresenterebbe un duro colpo per la struttura di comando del Tren de Aragua. Resta ora da capire quale sarà l’impatto reale sull’organizzazione e se la sua rete criminale riuscirà a riorganizzarsi dopo la perdita del suo storico leader.

Per gli Stati Uniti, l’operazione viene presentata come un successo nella strategia di contrasto alle organizzazioni criminali internazionali e come un segnale della volontà di colpire i vertici dei gruppi considerati responsabili di attività illegali su scala globale.