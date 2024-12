Ubriaco tenta di bloccare auto per tornare a casa: multato dai carabinieri

Cavi di Lavagna – Un episodio curioso quanto pericoloso si è verificato all’esterno di una discoteca situata tra Cavi di Lavagna e Chiavari. Protagonista della vicenda un giovane visibilmente ubriaco, che ha cercato di fermare le auto in transito per farsi accompagnare a casa.

Il fatto è accaduto intorno alle 2:30 del mattino. Il ragazzo, privo di patente e mezzo proprio, si è avventurato sulla strada tentando di fermare i veicoli. Gli automobilisti, per evitare di investirlo, sono stati costretti a schivarlo. Alcuni hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine, temendo che l’uomo potesse mettere a rischio la propria incolumità e quella altrui.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, i quali, con grande sorpresa, sono stati a loro volta "fermati" dal giovane, che ha cercato di chiedere un passaggio anche alla loro Gazzella. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, barcollava pericolosamente lungo la carreggiata.

Dopo averlo identificato, i militari hanno constatato che il giovane si trovava in stato di ubriachezza molesta. Applicando l’articolo 688 del codice penale, gli è stata inflitta una sanzione amministrativa.

La prevenzione prima di tutto

L’episodio, fortunatamente, si è concluso senza incidenti. Tuttavia, i carabinieri hanno voluto sottolineare l’importanza di evitare comportamenti che possano mettere in pericolo la sicurezza stradale. L’abuso di alcol e la mancata organizzazione di un rientro sicuro sono fattori che possono portare a situazioni di grave rischio, sia per chi è coinvolto sia per gli altri utenti della strada.

Una lezione per il giovane e un monito per tutti

La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale promuovere comportamenti responsabili, specialmente nei contesti notturni e in presenza di consumo di alcol. Organizzare il rientro a casa prima di uscire, magari affidandosi a servizi di trasporto o a un guidatore designato, rimane la scelta più sicura per evitare conseguenze spiacevoli.