Un nuovo passo avanti per lo Stadio "Nicola Ceravolo": approvato il progetto esecutivo

Consolidamento del “Campo B” dello stadio “Ceravolo”. Approvato il progetto esecutivo da 500mila euro. La soddisfazione del consigliere francesco scarpino

CATANZARO - La giunta, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Scalise, il progetto di esecutivo per il consolidamento della scarpata in località “Campo B – stadio Nicola Ceravolo”. L’importo dei lavori è di 500.000 euro, a valere sui fondi di Protezione Civile stanziati in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici. L’approvazione della delibera consentirà ora agli uffici di completare i successivi adempimenti per l’esecuzione dell’appalto.

A darne notizia è il consigliere comunale Francesco Scarpino, che avendo seguito da vicino l’iter dell’opera si è dichiarato “molto soddisfatto” per il passaggio consumato nel corso della riunione dell’esecutivo. “La vicenda – ha aggiunto – si trascina da molti anni, stando almeno alla serie storica delle immagini satellitari e finalmente ci avviciniamo alla sua felice conclusione.

La macchina comunale ha lavorato bene e con criterio per ottimizzare le risorse che l’ente aveva già a disposizione e lo ha fatto anche rimodulando il progetto originario depositato in Regione, che prevedeva una palificazione finalizzata sostanzialmente a sostenere il terreno e arginare così il movimento franoso. Si è optato invece per una soluzione diversa e a nostro avviso di gran lunga migliore.

Verrà infatti realizzata una vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane che darà un doppio vantaggio: preservare la stabilità del terreno e realizzare un accumulo d’acqua che verrà utilizzata per l’irrigazione del terreno di gioco. La vasca sarà svuotata in tempo reale così da essere pronta ad accogliere nuove piogge e al contempo l’Amministrazione realizzerà un risparmio sul canone acqua. Una soluzione evidentemente virtuosa che consentirà di cogliere due obiettivi importanti in un colpo solo. Insomma – ha concluso Scarpino – ci sono tutte le ragioni per essere soddisfatti. Personalmente lo sono, perché, come amo ripetere, se si chiede la fiducia degli elettori poi bisogna essere conseguenti e mantenere gli impegni presi.