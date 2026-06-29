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Una Chiesa in festa per l’ordinazione presbiterale di Andrea Arcuri e Giuseppe Pio Merante

Redazione
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Una Chiesa in festa per l’ordinazione presbiterale di Andrea Arcuri e Giuseppe Pio Merante
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Una giornata di intensa gioia e profonda comunione ecclesiale ha segnato l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace per l’ordinazione presbiterale dei diaconi Andrea Arcuri e Giuseppe Pio Merante, celebrata nella Basilica Santuario “Madonna di Porto” in Gimigliano (CZ).

A presiedere la solenne celebrazione Eucaristica è stato l’Arcivescovo Metropolita, S.E. Mons. Claudio Maniago, alla presenza di un’assemblea numerosa e partecipe. Hanno concelebrato molti sacerdoti della diocesi e provenienti da altre Chiese locali; significativa anche la presenza di diaconi, seminaristi, religiosi e di tantissimi fedeli laici, giunti per accompagnare con la preghiera i due ordinandi nel giorno del loro definitivo “sì” al Signore.

Nel corso dell’omelia, Mons. Maniago ha invitato i futuri presbiteri a vivere il ministero come autentica partecipazione alla missione di Cristo, ricordando che il sacerdote è chiamato anzitutto a rendere presente Gesù in mezzo al suo popolo.

L’Arcivescovo ha sottolineato come questa presenza si esprima soprattutto nella condivisione delle sofferenze, delle difficoltà e delle speranze delle persone affidate alle loro cure pastorali. Il sacerdote, ha ricordato, è chiamato a camminare accanto al popolo di Dio con spirito di servizio, sostenuto dall’ascolto quotidiano della Parola e da una profonda comunione con Cristo.

Richiamando l’insegnamento di San Paolo, Mons. Maniago ha esortato Andrea e Pio a custodire un’appartenenza piena al Signore, affinché il loro ministero sia sempre caratterizzato dall’umiltà, dalla carità pastorale e dalla disponibilità a donare la propria vita per il Vangelo.

Particolarmente intenso è stato il momento del rito di ordinazione, con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, cuore della celebrazione, seguito dalla vestizione sacerdotale e dall’abbraccio di pace dei confratelli presbiteri, segno dell’ingresso dei due novelli sacerdoti nell’ordine del presbiterato.

La partecipazione numerosa del clero diocesano, dei diaconi, dei seminaristi e dei fedeli ha reso ancora più evidente il volto di una Chiesa raccolta attorno ai suoi nuovi presbiteri.

L’ordinazione sacerdotale di Andrea e Pio rappresenta un momento di grazia per tutta l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. In un tempo che interpella la Chiesa a essere sempre più vicina alle persone, il dono di due nuovi sacerdoti rinnova la speranza e rafforza l’impegno nell’annuncio del Vangelo.

La celebrazione si è conclusa con un caloroso messaggio rivolto ai novelli presbiteri, affidati alla materna protezione della Madonna di Porto, perché il loro ministero sia fecondo, generoso e fedele alla missione ricevuta.


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